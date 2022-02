Dette betyr et kommersielt samarbeid.

UTVIKLING: Mohamed Elyounoussi har hatt en enorm utvikling siden han dro på lån til Celtic i 2019. Her avbildet fra han scoret mål mot Tottenham 9. februar.

Elyounoussis «smarte» lån: − Hjalp ham til å ta neste steg

Southampton-sjef Ralph Hasenhüttl (54) mener Mohamed Elyounoussis (27) Celtic-lån har vært avgjørende for utviklingen hans.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg tror låneoppholdet definitivt hjalp ham til å ta neste steg i utviklingen hans. Det var viktig for ham å få spilletid der – det var alltid et problem her i begynnelsen, sier Hasenhuttl til Daily Echo.

Landslagsspilleren har prestert meget godt for «The Saints» denne sesongen med syv mål og tre assist. Men det har ikke alltid vært sånn.

Elyounoussi ble hentet til Southampton av Mark Hughes i juni 2018, men slet med spilletiden i den engelske klubben. Dermed var et utlån en naturlig vei å gå, og valget endte på Celtic i 2019.

Der leverte han 24 mål og 14 assist på 67 kamper i løpet av de neste to sesongene. Også for det norske landslaget viste han seg som en nøkkelspiller i løpet av perioden.

– Det er alltid tøft når du kommer inn i et nytt lag som ikke presterer så bra, da havner du litt under radaren og får ikke sjansen til å spille mye, sier treneren og fortsetter:

– Så jeg tror han trengte denne tiden, og vi fulgte ham hele tiden og så hvordan han utviklet spillet sitt. Og i sommer tok jeg en veldig klar beslutning om å si «Jeg vil ha ham tilbake i laget».

Hasenhüttl er fornøyd med at han tok nordmannen inn i varmen igjen og forteller at han fikk et positivt inntrykk helt fra starten av.

– Umiddelbart i pre-season så jeg at han kunne gi meg mye av det jeg ønsker å ha i den posisjonen. Han er en smart spiller, han kan score mål, han løper mye, dekker mye avstand og er disiplinert i forsvaret, forteller han.

Elyounoussi har vært med i Saints' siste fire ligakamper, hvor de har tatt åtte poeng mot Manchester City, Tottenham, Manchester United og Everton. Han scoret også 2–2-målet mot Tottenham.

