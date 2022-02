Dette betyr et kommersielt samarbeid.

FALLENDE KURVE: Romelu Lukaku skulle normalt vært på toppen av karrieren. Men i år har han ikke fått utnyttet sine beste sider.

Ekspertene tar Lukaku i forsvar

Romelu Lukaku (28) har slitt med å finne seg til rette etter Chelsea-returen i august. Nå tar både trener og eksperter ham i forsvar.

Det var i lørdagens ligakamp borte mot Crystal Palace stjernespissen satte en uønsket rekord med bare syv ballberøringer i løpet av 90 minutters spill. Før pause var han nær ballen bare to ganger – den ene av dem ved avspark, ifølge analyseverktøyet Opta. Det er det laveste antallet Opta har registrert siden de begynte med slik Premier League-målinger i 2003/04-sesongen, skrev The Sun.

På pressekonferansen til kveldens Champions League-åttedelsfinale mot Lille tok manager Thomas Tuchel belgieren i forsvar.

– Noen ganger er det bare slik med spisser at de sliter litt med lav selvtillit og å finne åpningene der de kan komme til målsjanser mot defensivt gode lag. Det er ikke slik vi ønsker det, men dette er ikke tiden for å le av ham eller å lage vitser, sa tyskeren.

Han la ellers til at Chelsea har en nyere historie med Chelsea-spisser som av en eller grunn ikke får det helt til for London-klubben. Fernando Torres, Andrij Sjevtsjenko og Álvaro Morata, var navn som ble nevnt.

Belgieren Lukaku ble overført for 97,5 millioner pund fra Inter i sommer der han på to år og 72 kamper dunket inn 47 mål. I Chelsea har han vært noe skadeplaget og står med bare fem scoringer på sine 17 kamper.

Den tidligere engelske landslagsspissen Gary Lineker er på lørdagene programleder for det populære BBC-showet Match of the Day. Han støttet Lukaku etter Belgia-spissens lite imponerende lørdagskamp ved å insistere på at det var opp til lagkameratene å dra avslutteren inn i kampene.

– Når jeg var aktiv og så lite til ballen eller sjelden ble foret med pasninger i feltet kunne jeg kjefte noe seriøst på medspillerne mine, uttalte Lineker.

Tidligere Manchester United-forsvarer Rio Ferdinand har hengt seg på ved å melde at «han ville blitt sprø hvis han var i Lukakus sted og ikke fikk baller å jobbe med.» Ferdinand kritiserer videre Tuchel for å tilsynelatende å ennå ikke vite hvordan han skal utnytte Lukakus evner best mulig

