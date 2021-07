BARSTOL: Vegard Hansen forklarer hvorfor han satt på en barstol under hjemmekampen mot Haugesund. Foto: Terje Bendiksby

Hansen forklarer barstolen: − Klarte ikke å stå oppreist

Mjøndalen-trener Vegard Hansen har de siste hjemmekampene sittet på en barstol langs sidelinjen. Det vekket reaksjoner under hjemmeseieren mot Haugesund.

– Det startet for noen runder siden med at jeg hadde så vondt i ryggen, så jeg klarte ikke å stå oppreist, forteller Vegard Hansen til VG.

Ryggen er bedre nå, men Hansen valgte likevel barstolen i hjemmekampen mot Haugesund lørdag.

– Men så var det veldig behagelig. Jeg føler at jeg har mye mer oversikt derifra og fant ut at det funket veldig bra, forteller han.

– Også blir jeg fortsatt stiv i ryggen av å stå oppreist en hel kamp, så det er veldig behagelig.

Tidligere Mjøndalen-spiller og nåværende VGTV-profil Mads Hansen var raskt ute på Twitter og tullet med sin tidligere sjef:

– Noen av gutta viste meg den der i garderoben nå, Men det får bare være, sier Mjøndalen-treneren og ler.

Etter den første seieren siden mai var Hansen meget glad og sa det kanskje ble fest i leiligheten hans på stadion.

Et par timer etter kampen kom bekreftelsen:

Neste kamp for Mjøndalen er tabelljumbo Brann borte.

– Brann har vi veldig god statistikk mot. Men vi reiser dit med respekt og at tanken om at det kan snu for de, men så vi håper det ikke gjør det mot oss, sier den lengst sittende treneren i Norge.

Mjøndalen hoppet fra 14. til 13. plass på tabellen etter seieren mot Haugesund, og snitter nå på ett poeng per kamp etter ti runder spilt.

– Jeg tror vi er gode nok til å få flere seiere. Vi er ikke gode hver gang, men vi konkurrerer i hver eneste match, sier Hansen.

