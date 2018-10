SNUDDE KAMPEN: Genk og Sander Berge vant 4–2 over Royal Antwerp. Her fra en tidligere kamp. Foto: Getty Images

Juklerød-scoring da Berge-comeback bidro til å snu dramatisk toppkamp

ANTWERPEN (VG) (Royal Antwerp-Genk 2–4) Simen Juklerød (24) og Sander Berge (20) tok del i en opphetet belgisk thriller onsdag kveld. Førstnevnte hamret inn sin første nettkjenning etter overgangen til titteljagende Royal Antwerp, før Genk snudde til seier etter hvilen.

Det digitale urverket på 17.000-seteren Bosuilstadion tikket mot 47 spilte minutter da Juklerød havnet alene gjennom mot Genks sisteskanse, Danny Vukovic. Nordmannen hadde umiddelbart 30 grønne meter foran seg å avansere på i den belgiske havnebyen. Det var nok tid til både å se etter pasningsalternativer og for fansen til å reise seg i spenning. Mange spillere ville gjerne nølt i en tilsvarende situasjon, men ikke Juklerød:

Idet keeper Vukovic kom ut for å gjøre målet mindre, banket 24-åringen fra Bærum ballen ned i korthjørnet. Juklerøds første scoring i Royal Antwerp-trøyen etter overgangen fra Vålerenga i sommer sendte vertene til pause med en komfortabel 2-0-ledelse.

Fra sidelinjen hadde den skadeplagede Genk-juvelen Sander Berge observert Juklerød og lagkameratene ta et langt steg mot seier i toppkampen – men etter sidebytte skulle oppgjøret endre karakter dramatisk.

Scoringsshow

Det gikk bare ni minutter ut i andre omgang før Genk reduserte. Dommer Alexandre Boucat måtte ta i bruk videodømming for å forstå at bortelaget fortjente straffe, men ventetiden brydde Ruslan Malinovskyi seg lite om. Han trillet ballen enkelt i mål kort tid senere. Det samme gjorde ukraineren da Genk fikk nok et straffespark ved timen spilt. Igjen ble sisteskansen Vukovic utspilt.

På stillingen 2–2 var det også klart for en ny nordmann på banen. Berge hadde vært skadet i tre uker, men kunne endelig ikle seg den blå Genk-trøyen og bli med på det som da var blitt en seiersjakt.

Topper tabellen

Den etterlengtede muligheten benyttet 20-åringen på best mulig vis: Til å bidra til at Mbawana Samatta kunne sette inn både 3–2 og 4–2 for gjestene, med tilholdssted åtte mil unna Antwerpen.

Den vanvittige annenomgangen betyr at Genk topper tabellen. Etter 13 spilte kamper har Berge og lagkameratene 33 poeng. Det er tre mer enn Brügge på plassen bak, og åtte mer enn Juklerøds lag.