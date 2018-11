PROFIL I BELGIA: Simen Juklerød intervjues her av belgisk presse etter kampen mot Genk. Foto: Joachim Baardsen/VG

Juklerød aktuell for Norge – «Perry» på plass i Belgia

FOTBALL 2018-11-01T08:41:01Z

ANTWERPEN (VG) I løpet av fire måneder har Simen Juklerød (24) gått fra en anonym tilværelse i Vålerenga til å bli en profil i den belgiske toppklubben Royal Antwerp. Det kan gi Asker-gutten landslagsplass.

Det bekrefter landslagssjef Lars Lagerbäcks assistent, Per Joar Hansen . Juklerød har spilt samtlige minutter for det belgiske topplaget Royal Antwerp etter overgangen fra Vålerenga i juli.

Onsdag kveld startet 24-åringen sin 13. kamp på rad i sin nye rolle som venstre back. Med «Perry» på tribunen, scoret den tidligere VIF-kanten like godt også sitt første mål for klubben i det som endte med et 4–2-tap for Sander Berges Genk . Royal Antwerp-forsvareren har i tillegg fem målgivende pasninger så langt denne sesongen.

– Simen har tidligere vært en «dark horse» for oss på landslaget, men i høst har han kommet inn i tankene våre gjennom gode prestasjoner i Belgia. Han spiller bra, har målgivende pasninger, scorer nå mål, har 90 minutter i hver kamp og er blitt en viktig spiller for Antwerp, forteller Hansen til VG.

Får ros

Mot Genk fikk landslagsassistenten se Juklerød opptre disiplinert defensivt og med vilje til å komme på offensive løp gjennom hele kampen. Like før pause resulterte et av de mange bidragene i en glitrende scoring.

– Simen gjør en god kamp. Han er ikke involvert i noen av baklengsmålene, og så scorer han et fint mål selv, forteller Hansen, som tydelig har latt seg imponere av 24-åringens ferdigheter.

– Han har jo en veldig fin venstrefot – både med tanke på pasninger og innlegg. Så er han rolig med ballen. Han stresser ikke. Han er kald i oppspillsfasen. Han har virkelig tatt for seg offensivt så langt denne sesongen. Han har jo mange målgivende også, sier «Perry».

– Simen kommer litt inn fra siden for oss nå. Det viser at fotball ikke er statisk. Sjanser er ikke noe du får, men noe du tar. Og det har Simen nå gjort i Antwerp. Så får vi se hva som skjer med landslaget fremover.

Juklerøds ambisjon

I intervjusonen etter onsdagens kamp mot Genk, står Juklerød med en følelse av ambivalens. Han scoret sitt første mål for klubben og ble hyllet av fansen i første omgang, men etter pause raknet det for laget hans.

Samtidig er han fornøyd med prestasjonen han leverte foran øynene på Norges landslagsassistent.

– Jeg vet ikke selv hvor aktuell jeg er. Vi har et fryktelig bra landslag nå. Jeg vet at venstre back-plassen er godt besatt med Haitam (Aleesami) og Birger (Meling), men det er morsomt at han er her og ser på. Hvis jeg fortsetter å prestere i den belgiske ligaen, kan jeg forhåpentligvis bli tatt ut en gang i fremtiden, forteller Juklerød til VG.

24-åringen opplever at han har utviklet seg som fotballspiller på de fire månedene han har vært i den belgiske havnebyen, og er glad for å ha tatt sjansen på å dra ut av Norge.

– Jeg er veldig fornøyd med overgangen. Jeg føler det er et steg opp. Det er utfordrende. Du blir bedre for hver dag. Du ser i denne kampen at det er et veldig høyt nivå både lagmessig og på enkeltspillere. Når du får spille regelmessig, er det bare positivt å komme hit.