Cristiano Ronaldo gikk forbi Selena Gomez i Instagram-følgere

Sangeren Selena Gomez (26) har lenge vært den mest populære personen på Instagram, men nå har fotballspilleren Cristiano Ronaldo (33) flest følgere.

Det melder flere nettsteder mandag. Deriblant Cosmopolitan og Elle .

Juventus-spilleren Ronaldo har 144,316,767 millioner følgere mot Gomez’ 144,311,204.

Kanskje forklaringen er at den portugisiske fotballspilleren er langt mer aktiv på Instagram enn Gomez.

I helgen fikk Ronaldo lykketreff på fotballbanen:

Gomez bryr seg ikke

Justin Biebers ekskjæreste har ikke postet et bilde siden 23. september, mens Ronaldo pleier å bruke sosiale medier flere ganger i uken.

Gomez inaktivitet er helt bevisst.

– Jeg har ikke vært på internett på flere måneder. Jeg har ikke passordet mitt til Instagram engang. Grunnen til det, er at det ikke er ekte for meg, sa Gomez til Elle sist måned.

– Antall følgere er ikke viktig. Jeg bryr meg ikke om hvor mange som følger meg, sa Gomez - før Ronaldo tok hun igjen.

Portugiseren fikk hyllest av VGs studio på denne måten nylig:

Jenner flest «likes»

Sangeren Ariana Grande har tredje flest følgere med over 132 millioner følgere.

Ronaldo, som er anklaget for voldtekt, gjorde overgang fra Real Madrid til Juventus i sommer. Det har gjort at den italienske klubben også har vokst stort i sosiale medier.

Rekorden for flest likerklikk på et Instagram-bilde skal TV-personligheten Kylie Jenner ha. Hun fikk over 18 millioner «likes» da hun la ut bilde av datteren Stormi.