Guardiola mener City ikke har det som skal til for å vinne Champions League

De har vært suverene i Premier League, og brukt en ellevill mengde penger. Likevel mener Pep Guardiola at Manchester City ikke har det som skal til for å gå til topps i Champions League.

Publisert: 23.10.18 14:37 Oppdatert: 23.10.18 14:55

Det sa han på mandagens pressekonferanse, ifølge BBC .

Mannen som ledet Barcelona til to Champions League -triumfer, og som nådde semifinalen tre ganger med Bayern München, sier at man trenger noe «helt spesielt» for å vinne det som er verdens gjeveste klubbturnering. Det føler han ikke at Manchester City har.

– Forrige sesong så jeg at vi ikke var klare for å vinne, sier han om laget som ble slått ut av Liverpool i kvartfinalen.

Guardiola var alt annet enn fornøyd da Merseyside-klubben sendte seriemesterne på hodet ut av turneringen, og da skjedde blant annet dette:

Pengerekord i England

De lyseblå fra Manchester var – sett vekk fra Champions League – suverene forrige sesong. De tok 100 poeng på Premier League-sesongens 38 kamper, scoret hele 106 mål og ble seriemestere med 19 poeng ned til byrival Manchester United.

Og som om ikke det var nok, siden Guardiola tok over Manchester City i 2016 har han brukt over én milliard pund på spillerkjøp. I faktaboksen kan du se samtlige 22 signeringer City har gjort under spanjolen.

Guardiolas signeringer Riyad Mahrez – 60.3 millioner pund

Aymeric Laporte – 57 millioner pund

Benjamin Mendy – 51.2 millioner pund

John Stones – 49.5 millioner pund

Kyle Walker – 46.9 millioner pund

Leroy Sané – 44.9 millioner pund

Bernardo Silva – 44.5 millioner pund

Ederson – 35.6 millioner pund

Gabriel Jesus – 28.5 millioner pund

Danilo – 26.7 millioner pund

Ilkay Gündogan – 24 millioner pund

Nolito – 16 millioner pund

Claudio Bravo – 16 millioner pund

Douglas Luiz – 10.6 millioner pund

Marlos Moreno – 4.90 millioner pund

Gerónimo Rulli – 4.1 millioner pund

Jack Harrison – 3.5 millioner pund

Olarenwaju Kayode – 3.3 millioner pund

Philippe Sandler – 2.2 millioner pund

Oleksandr Zinchenko – 1.7 millioner pund

Daniel Arzani – 790.000 pund

Pablo Marí – 178.000 pund Tallene er hentet fra Transfermarkt.

Guardiola har brukt mer penger i City enn i noen av de andre klubbene han har vært i. Bare se på disse tallene:

2008/09: Barcelona – 86.4 millioner pund

2009/10: Barcelona – 102.15 millioner pund

2010/11: Barcelona – 65.25 millioner pund

2011/12: Barcelona – 54 millioner pund

2013/14: Bayern München – 55.8 millioner pund

2014/15: Bayern München – 48.06 millioner pund

2015/16: Bayern München – 80.1 millioner pund

2016/17: Manchester City – 185.94 pund

2017/18: Manchester City – 276.48 millioner pund

2018/19: Manchester City: 63.27 millioner pund

Blant spillerne City har til rådighet finner man superstjerner som Kevin De Bruyne, Sergio Agüero og David Silva, spillere som har vunnet mye og som har holdt verdensklasse over lang tid.

Likevel, det er ikke bare spillerne det handler om, ifølge Guardiola.

– Det er ikke nok at manageren ønsker å vinne, og det er ikke nok at spillerne vil det. Du må ha det ønsket fra klubben, fra eierne, supporterne. Alle må dra lasset sammen for å nå det neste nivået. Når det skjer, vil alle merke det, sier han, og legger til:

– Vi har ikke den følelsen nå.

Manchester City har fått en middelmådig start på årets utgave av turneringen. De åpnet gruppespillet med å tape for franske Lyon , før det ble seier over Håvard Nordtveits Hoffenheim .

Nå er det Sjakhtar Donetsk som står for tur.

VGs tips: Sterling scorer mål

Sjakhtar Donetsk har spilt 2–2 i begge sine to første Champions League-kamper. Mistet en 2–0 føring borte mot Lyon sist. Ta med at laget har en 5–1–0-hjemmeflyt på seks seneste i denne turneringen. Og den hjemlige ligaformen er suveren med 10–1–1 på 12 ligakamper. Marlos (mb) og kaptein Taison (mb) er skadet.

Man.City er blant turneringsfavorittene, men denne CL-puljen er foreløpig ukomfortabelt jevn sett med City-øyne. En svak første omgang mot Lyon ga 1–2-hjemmetap. Så fikk Guardiolas lag rettet opp inntrykket med 2–1-bortetriumf over Hoffenheim sist.

Men baklengsmål i fem strake CL-matcher betyr at forsvaret må på jobb her. Kun tre ganger har City stengt målet på 18 siste bortekamper i CL.

1,36 i borteodds blir smått, så vi prøver en mer spennende vri. Et kampbilde der City får muligheter på overganger er tenkelig. Raheem Sterling hvilte i helgen - hvilket trolig gir at han får spilletid i kveld. Sterling har laget fire City-mål på syv kamper i høst. Og han var veldig frisk med to England-scoringer mot Spania forrige mandag.

Målscoreroddsen står til 2,10, spillestopp er kl. 20.55 og Viasport 2 sender kampen.

