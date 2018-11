GRUNN TIL Å SMILE! Chelsea-manager Maurizio Sarri. Foto: DAVID KLEIN / REUTERS

Sarri forbauset over egen superstart i Chelsea

FOTBALL 2018-11-04T11:34:26Z

Chelsea har ennå til gode å tape i Premier Leauge under Maurizio Sarri. Den italienske manageren forventet ikke en slik pangåpning da han overtok roret ved Stamford Bridge.

Publisert: 04.11.18 12:34

– Nei, nei, er Chelsea-managerens kontakte svar på om han forventet suksess fra start i London-klubben.

Bare Manchester City og Liverpool (begge hadde 26 poeng etter ti kamper) har startet bedre enn Sarris Chelsea. På ti runder står det blåkledde laget fra London med syv seirer, tre uavgjort og null tap, noe som holder til solide 24 poeng på tabellen.

Ikke nok med det: laget er så godt som gruppevinnere i sin Champions League-gruppe (har full pott, ni poeng, etter tre runder, mens de tre andre lagene har tre poeng hver), og laget henger fortsatt med i hjemlige cuper.

Men det var bare så vidt et b-preget Chelsea slo Derby i ligacupen...

Med andre ord: det meste har gått på skinner for Maurizio Sarri, som kom fra Napoli og tok over Chelsea-skuta etter Antonio Conte i sommer.

Akkurat det, at det har gått så knirkefritt, overrasker sjefen selv.

– Tidligere har jeg alltid vært i trøbbel i mine to første måneder i en klubb, og slik trodde jeg det kom til å være her også, sier Sarri ifølge britiske Metro .

– Jeg tror at jeg har vært litt heldig med at spillerne har klart å vinne uten å være veldig taktisk organiserte, fortsetter manageren.

