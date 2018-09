ENDELIG JUBEL: Elleville Lillestrøm-supportere klemmer dansken Daniel Alexander Pedersen etter seieren mot Tromsø mandag. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Eksperten tror Start klarer seg: – Rotterace mellom Godset, Stabæk og LSK

Eurosport-ekspert Bengt Eriksen tror Strømsgodset, Lillestrøm og Stabæk må kjempe om å unngå nedrykk fra Eliteserien. Han mener Sandefjord allerede er fortapt - og at Start klarer seg.

Derimot tror Eurosport-eksperten at Start klarer å redde seg inn på de sikre plassene foran de tre siste.

– Jeg tror det blir et rotterace mellom Strømsgodset, Stabæk og Lillestrøm om å unngå nedrykk og kvalik.

– Det er selvfølgelig interessant å studere kampprogrammet videre, men i Drammen kan de «få hetta» om det skulle bli tap i Sarpsborg til helgen, sier Bengt Eriksen.

Han peker på at Start og Stabæk hadde langt lavere forventninger før sesongen enn Strømsgodset, som kom på 4. plass i fjor.

– I Drammen har de håpet på bronse i 2018. Nå er de plutselig i nedrykksstriden. Det gjør noe med en klubb.

Strømsgodsets gjenværende kamper:

Sarpsborg (borte).

FK Haugesund (hjemme).

Sandefjord (borte).

Vålerenga (hjemme).

Brann (borte).

Lillestrøm (hjemme).

Stabæk (borte).

– Dette er en tøff avslutning. Brann kan fortsatt være i gullkampen, og både Lillestrøm og Stabæk er blant dem som Godset nå kjemper med om å unngå nedrykk, sier Bengt Eriksen.

– Allerede i neste kamp møter de et Sarpsborg som har fem serietap på rad og som må vise seg fram nå. Der kan Godset ryke. Deretter møter de et Haugesund som også ønsker å reise seg etter skuffende resultater i det siste. Det ser skummelt ut for Godset, som har tre uavgjort og tre tap på de seks siste.

Stabæks gjenværende kamper:

Lillestrøm (borte).

Vålerenga (hjemme).

Brann (hjemme).

Bodø/Glimt (borte).

Kristiansund (hjemme).

Odd (borte).

Strømsgodset (hjemme).

– Stabæk har en veldig sterk offensive trio i Moussa Njie, Ohi Omoijuanfo og Franbck Boli. Stabæk viste moral da de kom tilbake to ganger mot Ranheim, og hvis Stabæk klarer å normalisere forsvarsspillet, så tror jeg de unngår 14. og 15. plassen.

Starts gjenværende kamper:

Bodø/Glimt (hjemme).

Vålerenga (borte).

Sarpsborg (hjemme).

Tromsø (borte).

Molde (hjemme).

Sandefjord (borte).

Rosenborg (hjemme).

Haugesund (borte).

– Start slo først Lillestrøm og så klarte de endelig å bryte bortebarrieren i Bodø sist. Så selv om de har et kronglete program igjen, så virker Start plutselig potente. Utviklingen taler for Start, mener Bengt Eriksen.

– Start mangler toppscoreren Kevin Kabran, og da forstår kanskje de andre at de må mobilisere ekstra og vise seg fram. Jeg tror Start klarer å redde seg ut av dette.

Lillestrøms gjenværende kamper:

Stabæk (hjemme).

Brann (borte).

Rosenborg (hjemme).

Ranheim (borte).

Bodø/Glimt (hjemme).

Strømsgodset (borte).

Kristiansund (hjemme).

– Jeg liker spissduoen Lehne Olsen og Smárason, men jeg stoler ikke på at LSK kan forsvare seg godt nok. LSK har jo en viss rutine i å komme seg unna nedrykk mot slutten av sesongen. Lillestrøm møter Stabæk til helgen, og den kampen har de neppe råd til å tape.

Bengt Eriksen minner om at det er mulig å ta mange poeng på slutten:

– Kristiansund tok 17 poeng og Tromsø 16 poeng på de åtte siste i fjor, og i 2016 tok Aalesund 22 poeng på de åtte siste. Og i 2013 reddet Start seg ved å ta to poeng i snitt på de åtte siste kampene, altså 16 poeng.

Og han minner om:

– Det er fortsatt 21 poeng igjen å spille om.