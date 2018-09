KRITIKK: José Mourinho er uenig i kritikken om at han bruker Marcus Rashford for lite. Foto: Andrew Yates / X01095

Mourinho langet ut mot eksperter for Rashford-kritikk

José Mourinho har i engelske medier blitt kritisert for å bruke Marcus Rashford (20) for lite. På pressekonferansen fredag dro han opp et ark med statistikk, og slo tilbake.

Publisert: 14.09.18 12:52 Oppdatert: 14.09.18 13:09

– På søndag vil jeg bli kritisert for å ikke spille ham (Marcus Rashford). Fordi noen i media er helt besatt av meg. Men det er ikke min skyld, han er suspendert og får ikke lov til å spille, minnet Mourinho journalistene på under fredagens pressekonferanse foran Manchester Uniteds kamp mot Watford søndag ifølge avisen The Guardian .

Rashford har imponert for England i landslagspausen, med mål både mot Spania i Nations League, og som matchvinner i treningskampen mot Sveits.

Men for Manchester United har det blitt mindre jubel, og Mourinho har sett seg lei av å få kritikk for sin bruk av den unge spissen, og valgte å gå i forsvar av seg selv, med å lese opp statistikk fra et ark han hadde tatt med seg.

Han listet opp hvor mange kamper Rashford spilte både i 16–17-sesongen og 17–18.

– For meg har han spilt 105 kamper, 5.744 minutter, 63,7 kamper av 90 minutter, inkludert fem finaler, så de som snakker om at han ikke får nok minutter, jeg synes de er litt forvirret, poengterte Manchester United-manageren.

Portugiseren passet også på å skryte av den 20 år gamle spissen.

– Han er en bra gutt. Han er en bra spiller. Han vet hva Manchester United har gjort for han. Fra akademiet, med Van Gaals støtte, så min støtte, støtten fra klubben, den nye kontrakten, nytt draktnummer og for å ha blitt valgt i alle kampene mine. Marcus Rashford har blitt valgt til hver eneste kamp. Han var aldri ute en eneste dag på grunn av at jeg valgte han. Han vet dette, og det er det viktigste. Men igjen, mediene er viktige og jeg mener det er viktig at Manchester United-fansen får vite sannheten. Det er derfor jeg er så spesifikk på tallene, sa Mourinho.

Mourinho rakk også å ta opp episoden på Wembley hvor han snublet og falt på vei ut (se video under).

– Jeg beskyttet telefonen min, det var et godt stup, ingen straffe, ikke noe gult kort, spøkte Mourinho.