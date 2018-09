ANSPENT: Forholdet mellom José Mourinho og Paul Pogba, som her diskuterer under en Premier League-kamp mot Tottenham i januar, skal være på bristepunktet. Foto: IAN KINGTON / AFP

TV-bilder avslører iskald stemning mellom Pogba og Mourinho

En video fra Manchester Uniteds treningsfelt onsdag formiddag setter fyr på spekulasjonene om at forholdet mellom manager José Mourinho og stjernespiller Paul Pogba er på bristepunktet.

Sky Sports har publisert et klipp av at Pogba ankommer treningsfeltet til Manchester United onsdag. Han hilser på flere spillere og medlemmer av støtteapparatet, men ikke Mourinho, og ser deretter ut til å havne i en disputt med den portugisiske treneren.

«Iskalde bilder har nettopp kommet inn fra Manchester Uniteds treningsøkt mellom Paul Pogba og José Mourinho. Hva har blitt sagt mellom de to i morges?», skriver Sky Sports.

Her kan du se bildene som nå spres i skyhøy fart på sosiale medier:

Den lenge omtalte konflikten mellom Mourinho og Pogba så ut til å eskalere tirsdag da britiske medier meldte at manageren skal ha gitt franskmannen klar beskjed om at han aldri vil bære kapteinsbindet for Manchester United igjen .

Beskjeden skal ha blitt gitt foran resten av United-stallen, og Mourinho skal ha vært misfornøyd med Pogbas kritikk av lagets spillestill etter 1–1-kampen mot Wolverhampton .

Tirsdag kveld, etter å ha røket ut av ligacupen etter straffer mot Derby, bekreftet Mourinho at han har tatt en avgjørelse om å fjerne Pogba som visekaptein. Samtidig avviste han at det finnes en konflikt mellom dem.

– Ingen konflikt i det hele tatt, bare avgjørelser som jeg ikke trenger å forklare, sa Mourinho.

Men TV-bildene fra treningsfeltet onsdag formiddag antyder noe annet. «Dette ser ikke bra ut», skriver Twitter-kontoen United Xtra om klippet av Mourinho og Pogba, som også tidligere landslagsspiller og TV-profil Gary Lineker har reagert på:

Ifølge ESPN skal flere Manchester United-spillere være «sinte og frustrerte» over Mourinhos behandling av Pogba. Dette skal være et av flere eksempler på det spillerne angivelig vurderer som dårlig «man-management».