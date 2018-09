DER SATT DEN: Her setter Christian Eriksen inn sitt andre mål for kvelden. Wayne Hennessey er sjanseløs på straffesparket. Foto: MATTHEW CHILDS, Reuters

Eriksen-dobbel da Hareides Danmark vant

(Danmark-Wales 2–0) Åge Hareide har én verdensstjerne på sitt danske landslag - og han leverer varene.

Vi snakker selvsagt om Christian Eriksen.

26-åringen hadde to sjanser i første omgang i Nations League-kampen mot Wales i Århus i kveld. I andre forsøk satt den.

Tottenham-stjernen fikk akkurat nok plass innenfor 16-meteren til å legge ballen til rette for seg selv. Skuddet fra skrått hold gikk via stolpen og i mål.

1–0 holdt til pause i en omgang hvor Wales egentlig var det beste laget, uten at det ble veldig farlig foran keeper Kasper Schmeichel. Det var de som fleipet med at man like godt kunne ha startet med det samme laget som mot Slovakia tidligere i uken, nemlig amatørlandslaget.

Mulig det, men i 2. omgang var danskene til å kjenne igjen. De tok over og styrte kampen - og Christian Eriksen ble målscorer igjen etter at timen var spilt.

– Sto sammen

Et innlegg fra Victor Fischer traff armen til unggutten Ethan Ampadu. Den armen var ikke i noen naturlig posisjon, og straffen var således korrekt idømt. Eriksen valgte kraft fra 11-metersmerket, Wayne Hennessey valgte å gå til høyre.

Eriksen har nå en utrolig landslagsstatistikk med 19 mål på de siste 23 landskampene.

Danskene hadde både to og tre muligheter til å øke ledelsen, men Wales-keeper Wayne Hennessey tok det som kom.

– Vi har hatt fokus på alt annet enn fotball, men heldigvis har vi mentaliteten til å kjøre på, sier Christian Eriksen dansk TV 6 med henvisning til alt styret tidligere i uken som endte med at proffene nektet å spille privatkampen borte mot Slovakia.

- Vi sto sammen da, og vi sto sammen i dag - og det var god støtte fra tilskuerne, konstaterte Thomas Delaney.

PS! Wales kom fra 4–1-seier mot Irland i den første Nations League-kampen.