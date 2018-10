Foto: Scott Heppell / X03874

Newcastle-sjef Rafael Benítez: – 100 prosent sikker på at vi klarer oss

En gang kjempet de mot hverandre om de gjeveste titlene på balløya - og i Europa. Nå handler det om å redde jobben for både José Mourinho og Rafael Benítez.

Som managere i henholdsvis Chelsea og Liverpool utkjempet de mange harde dueller - med Champions League-semifinalen i 2007 som kanskje den mest kjente.

Nå er det to hardt pressede managere som møtes på Old Trafford. Manchester United står med bare 10 poeng på syv kamper, ni poeng bak de to i toppen, Manchester City og Liverpool.

Rafael Benítez’ er ekstremt dårlig stilt: De er blant de tre lagene på bunnen som bare har to poeng. Newcastle har altså fortsatt ikke har tatt sin første ligaseier denne høsten.

– Jeg har et ansvar, og jeg er realistisk. Jeg må gjøre det jeg kan for at vi skal vinne kamper. Jeg er 100 prosent sikker på at vi vil sikre plassen, sa Rafael Benítez i møte med media fredag.

Manageren og spillerne var denne uken i middag med Newcastle-eieren Mike Ashley. Milliardæren lovte å ta spillerne med på ferie om de klarte seg, og han bedyret også at han ikke hadde noen planer om å kvitte seg med Benítez.

– Det var god atmosfære under middagen, fastslo manageren.

Newcastle-sjefen ville ikke snakke om Mourinhos problemer.

– Jeg er ikke her for å snakke om ham. Han er en god manager, men jeg vil prøve å konsentrere meg om å ta tre poeng, sa Rafael Benítez.

– I all min tid i England har jeg aldri møtt noe skjørt Manchester United-lag. Jeg ser et lag som kunne ligget høyere, men - som for oss - er det et spørsmål om tid.

Manchester United-Newcastle. Pause.

Pause. José Mourinho er under press ettersom dette er Manchester Uniteds svakeste ligaåpning på 29 år. Sett utenfra er det ikke lett å forstå seg på forholdet mellom manageren og spillerne. Men for oss virker det anstrengt. Når det er sagt så var United bra med mot Valencia i onsdagens Champions League. Det var trøkk og innsats, og kanskje den beste kampen av laget på en stund. Kun scoringen manglet (0-0).

VGs tips: Uavgjort ved pause.

Til kveldens kamp er veteranen Young (f) muligens tilbake. Men Rojo (f), Herrera (mb) og Lingard (a) er fortsatt ute. Newcastle sliter i motbakke med 0-2-5-ligaform og 4-10 i mål. Mer og mer ser det ut til at klubbeier Mike Ashleys nekting av penger til spillerinnkjøp i sommer var en gedigen tabbe. Men heldigvis for Newcastle er manager Rafa Benitez god på å analysere motstanderen og legge opp et fornuftig spilleopplegg etter det. Newcastle klarte nesten å rappe poeng sist de besøkte Manchester for en måned siden - røk bare 1-2 mot City. Dummett (f) og Fernández (f) må helsesjekkes, men Rondón (a) er definitivt ute.

H-odds til 1,40 i det vanlige HUB-spillet er slapt, så vi prøver en Pause-vri. Oddsforslaget blir da U til 2,10 i odds. Spillestopp er kl. 18.25, og TV2 Sport Premium viser kampen.

