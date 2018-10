FARLIG FINGER: Her får Roberto Firmino fingeren til Tottenham-stopper Jan Vertonghen i øyet. Foto: Julian Finney / Getty Images

Liverpools stjernespiss: – Fryktet å bli blind

FOTBALL 2018-10-04T08:59:39Z

Liverpool-spiss Roberto Firmino (27) forteller for første gang om frykten som medfulgte øyeskaden han fikk mot Tottenham.

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 04.10.18 10:59

Det var under 2–1-seieren mot London-laget for snart tre uker siden at Firmino fikk fingeren til midtstopper Jan Vertonghen langt inn i øyet.

Den brasilianske spissen måtte umiddelbart fraktes til sykehus, men slapp unna uten varige men. Noen dager senere startet han på benken mot PSG før han kom inn og avgjorde kampen på overtid – og feiret med å holde en finger over det skadde øyet.

– Jeg fryktet å bli blind på det ene øyet og aldri kunne se igjen. Takk Gud for at ingenting slikt skjedde, og at det gradvis ble bedre dag for dag, sier Firmino i et intervju med Sky Sports , publisert dagen etter 1–0-tapet mot Napoli i Champions League .

– Jeg var redd. Men smerten gikk gradvis over etter at legen ga meg smertestillende. Det ble bedre. Men da det skjedde, var alt skurrete og jeg kunne ikke kjenne noe som helst lenger. Det er fortsatt litt rødt, men jeg håper det forsvinner etter hvert, sier brassen.

Se høydepunktene fra Liverpools tap mot Napoli:

Han forteller at han fortsatt tar medisiner etter Verthonghens «øyenstikker».

– Øynene er veldig viktige for en profesjonell fotballspiller. Takk Gud for at alt går bra nå, sier Firmino, som ble hyllet av lagkamerat Sadio Mané etter å ha scoret det avgjørende målet mot PSG bare dager etter uhellet.

– Jeg tror «Bobby» bare trenger ett øye for å spille, sa den senegalesiske Liverpool-stjernen.

Her er Neymar-showet du bare må se:

Manager Jürgen Klopp slapp med skrekken med Firmino og gjorde det samme med Naby Keïta onsdag kveld. Midtbanespilleren måtte byttes ut med en ryggskade i første omgang mot Napoli og ble fraktet til et lokalt sykehus, men torsdag morgen melder blant andre Mirror at han har sluppet unna alvorlige skader.

Spilleren reiser dermed hjem til England med laget og er aktuell til nøkkelkampen mot Manchester City søndag ettermiddag.