Innbytter Orry Larsen fikset Brann-seier

FOTBALL 2018-09-02T17:53:44Z

BRANN STADION (VG) (Brann-Ranheim 1–0) En dødballscoring fra innbytter Peter Orry Larsen var nok for Brann. Nå lever fortsatt troen på seriegull i Bergen.

VG External

Publisert: 02.09.18 19:53

Hjemmelaget var best i stort sett alt som foregikk på Brann stadion. Like før pause burde Steffen Lie Skålevik sendt bergenserne i føringen, men Daniel Kvande reddet på streken. Rødtrøyene fortsatte å styre spillet i annenomgang og etter en snau time kom den forløsende scoringen.

Et frispark fra Fredrik Haugen ble headet på tvers i feltet og der dukket innbytter Peter Orry Larsen opp. Midtbanespilleren fikk en enkel jobb med å sette inn 1–0.

– Bismar skal ha 90 prosent av æren for det målet. En er jo først og fremst skuffet over ikke å få starte, men når du kommer inn fra benken finnes det ikke noe bedre måte å gjøre det på, forklarer matchvinneren til VG etter kampslutt.

Ranheim forsøkte å etablere et press mot slutten og var svært nære ett minutt på overtid, men avslutningen fra Andreas Helmersen gikk like utenfor målet til Samuel Sahin-Radlinger.

– Solid

– Det var ekstremt viktig å vinne. Vi er først og fremst solide. Det er veldig bra defensivt, men offensivt er det litt urytmisk. Det er lite fart og veldig oppstykket med mye dueller. Vi skyldes nok litt at vi har byttet noen spillere. Både Thomas (Grøgaard) og Ruben (Yttergård Jenssen) er gode, men de spiller litt annerledes. De relasjonene mangler fortsatt, sa Lars Arne Nilsen til pressen etter kampslutt.

Seieren betyr at luken opp til serieleder Rosenborg forblir på to poeng. Samtidig opparbeidet Brann et forsprang på seks poeng ned til Haugesund på tredjeplass. Mye tyder derfor på at seriegullet enten havner i Bergen eller Trondheim denne høsten.

– Vi ønsker å havne topp tre og få muligheten til å spille europacup. Nå har vi skaffet oss en liten luke. Det betyr at vi ikke behøver å spille med høye skuldre utover høsten.

Debut fra start

Ruben Yttergård Jenssen startet sin første kamp for Brann siden overgangen i sommer. Midtbanespilleren bidro med en god pasningsfot og overblikk. Etter kampen ble han belønnet med bestemannsprisen.

– Det var utrolig artig. Veldig tøft å ha Brann stadion som hjemmebane med den stemningen.

Brann er fortsatt på skuddhold til seriegull. Yttergård Jenssen tror ikke rødtrøyene har råd til mange feilskjær utover høsten dersom en skal tukte Rosenborg.

– Vi vet at Rosenborg kommer til å vinne mye kamper. Vi har egentlig bare én oppgave. Det er å vinne alle kamper vi spiller og håpe at vi kan kjempe om seriegullet når det virkelig drar seg til mot slutten av sesongen, sier 30-åringen til VG.

Fortjent

Brann tok i kjent stil tak i kampen fra start og presset Ranheim dype. Trønderne kjempet seg i midlertidig inn i kampen og skapte flere ganger trøbbel med høye, intensive press.

Etter en halvtime kom hjemmelagets første ordentlige sjanse. En glimrende ball fra Ruben Yttergård Jenssen fant Gilli Rólantsson på tur inn i sekstenmeteren.

Han dro seg inn i banen, før han hælsparket til Kristoffer Barmen. Midtbanespilleren forsøkte seg fra skrått hold, men skuddet gikk en liten meter til side for mål.

Minuttet før pause burde det stått 1–0. Rólantsson kombinerte fint med Thomas Grøgaard, før sistnevnte fant Skålevik foran mål. Spissen timet løpet perfekt og fikk avslutte fra kort hold, men traff Ranheim-midtstopper Kvande på streken.

Dødballmål

Med en halvtime igjen å spille kom den fortjente scoringen. Et glimrende frispark fra Haugen havnet på bakerste stolpe. Der vant Acosta duellen og Orry Larsen, som ble byttet inn i pausen, kunne bare sette foten til ballen. Dermed sto det 1–0 på Brann stadion.

Ranheim skapte lite, men hadde muligheten til å stjele med seg ett poeng på overtid. En uoppmerksom Sahin-Radlinger så ikke Helmersen som snek til seg ballen. Dessverre for bortelaget gikk avslutningen utenfor målet til Brann. Nærmere kom aldri Ranheim og de tre poengene ble dermed i Bergen.

– Vi har ikke noe å skjemmes av i dag, men det er en fortjent seier. De er et av de beste lagene i Norge på dødball, forklarer Ranheim-tråner Svein Maalen til Eurosport.