Deila etter Vålerenga-poeng: – Jeg er veldig skuffet

Erik Eikebrokk

Publisert: 28.04.18 19:52

FOTBALL 2018-04-28T17:52:50Z

RANHEIM (VG) (Ranheim-Vålerenga 2–2) To tidligere fotballproffer så ut til å sørge for tre velfortjente poeng til Ranheim. Så slo Sam Johnson tilbake.

– Jeg er veldig skuffet, sier Ronny Deila likevel til Eurosport.

– Vi gjør en dårlig prestasjon. Vi gjør en dårlig prestasjon, men får med oss to mål og ett poeng på bortebane, sier Vålerenga-trener en.

Både Kristoffer Løkberg og Erik Tønne har bakgrunn fra profesjonell fotball i lavere divisjoner i England. Med fem minutter igjen av kampen så én scoring fra hver av «amatørene» ut til å være nok til å slo bohemene fra hovedstaden.

Så ødela Vålerenga-spiss Sam Johnson moroa.

– Jeg er veldig glad, sier den liberiske spissen til Eurosport.

– Målene var fine, mener Johnson, som første scoret etter et gjennom brudd og til slutt berget 2–2 på en heading. Han kaller Ranheim «et godt lag» og kampen «veldig, veldig vanskelig» for Vålerenga. Spissen, hentet fra kinesiske Wuhan Zall, står allerede med fem seriemål.

Johnson-show

Det var Vålerenga som kom klart best i gang i Ranheimsfjæra. Lynkjappe Sam Johnson skapte umiddelbar trøbbel for hjemmelagets forsvar. Første varsku fikk hjemmelaget etter fem minutter, da Johnson løp seg fri på venstre, og fra «Henry-posisjon» bredsidet ballen i stanga, bak Barli.

Men ballen rullet på streken, og ville ikke inn – denne gangen.

Inspirert av midtbanekriger Kristoffer Løkbergs brøl hevet hjemmelaget seg utover omgangen. Etter nitten minutter spilte Ranheim seg til rom ute på venstre. Erik Tønne fikk med seg ballen inn i 16-meteren, men falt om kull. Hjemmefansen var i ferd med å rope etter straffespark, men så at ballen var på vei til nevnte Løkberg, som kom inn fra høyre.

Med venstre fot sendte Løkberg hjemmelaget i ledelsen – foran Vålerenga-fansen.

Tabbe

Fem minutter senere kunne – og burde – det vært 2–0. Mads Reginiussen hadde bare å bredside inn pasningen fra høyre, men ballen gikk til side for mål.

Nå var det Ranheim som så ut til å ha full kontroll på kampen, og det var også Ranheim som skulle skape kampens neste store sjanse. Høyreback Aslak Fonn Witry hadde ballen på midtbanen, men pasningen tilbake til Daniel Kvande fungerte som en perfekt stikker til Vålerenga-spiss Johnson.

Med Kvande og Fonn Witry i hælene gjorde Johnson ingen feil denne gangen. Dermed 1–1 ved pause.

Ranheim slo tilbake

Fra avspark i andre omgang var det bare ett lag på banen. Gang på gang ble bortelaget spilt lavt i banen, men uten at hjemmelaget greide å skape store sjanser.

Men så – etter timen spilt – vender Eirik Valla Dønnem spillet fra venstre til høyre. Stopper Kvande fikk tid til å sikte, og pasningen mot Tønne var perfekt.

Venstrevingen trengte én touch med kassa for å legge ballen til rette. Avslutningen i lengste hjørne var akkurat utenfor Vålerenga-keeper Adam Larsen Kwaraseys rekkevidde, og 2–1 til hjemmelaget.

– Det er en pasning som har fungert godt for oss. Nå fikk vi uttelling også, sier Tønne. Han mener at Ranheim spilte godt nok til tre poeng, men irriterer seg over Vålerengas utligning.

– Det dreper mye av godfølelsen rundt målet, sier Tønne som ikke er imponert over Vålerenga.

– De spiller til tider ganske destruktivt. Vi får veldig mange dødballer mot oss, beskriver han.

Fullt fortjent

Ranheim var det klart beste laget, og Vålerenga hadde ikke skapt noe som helst i andre omgang. Midtstopperduoen Kvande og Eggen Rismark hadde slitt med lynraske Johnson i starten av kampen, men hadde hatt full kontroll siden.

Så, fem minutter før slutt fikk Johnson sjansen han ventet på. Innlegget kom fra høyre, og headingen var perfekt utført i henhold til fotballens regelbok; tilbake i hjørnet der innlegget kom fra.

Dermed endte det uavgjort; dét skal Vålerenga være mest fornøyd med. Nå skal Ranheim ut i cupkamp mot Orkla før Rosenborg venter på Lerkendal. Erik Tønne ser ikke bort fra poeng på Lerkendal.

– Rosenborg er favorittlaget til alle som er her, sier målscoreren.