«Målgarantisten» Smalling scoret igjen – Bournemouth snytt for straffe

(Bournemouth – Manchester United 0–2) Manchester United har fått en litt usannsynlig målsnik: Chris Smalling (28). Onsdag scoret midtstopperen i sin tredje bortekamp på rad, da United slo Joshua Kings (26) Bournemouth.

United-stopperen løp seg helt fri foran Bournemouths mål og upresset pirket inn Jesse Lingards crosser til 0–1 etter 29 minutter. Og da var det egentlig ingen merkelig hendelse.

For Chris Smalling har funnet scoringsformen Manchester United de siste månedene. Onsdagens scoring var hans tredje på rad i en bortekamp i Premier League :

5. mars startet han snuoperasjon da United slo Crystal Palace 3–2 og 7. april utsatte han Manchester Citys gullfest da han fullførte nok en snuoperasjonen på Etihad og onsdag sendte han United i ledelsen.

Tre mål på tre strake bortekamper for spilleren som kun sto med åtte Premier League-scoringer før 2018.

José Mourinho gjorde hele syv endringer fra tapet mot West Bromwich i helgen, og mener han fikk den responsen han ville fra spillerne.

– Ja, de var gode, svarer han kort på et intervju vist på TV 2.

Snytt for straffe

Bournemouth-manager Eddie Howe slapp igjen Joshua King til fra start, og nordmannen testet skuddfoten rett før pause, men David de Gea hadde få problemer med å hindre at King scoret mot gamleklubben for tredje sesong på rad.

Ti minutter etter pause forsøkte King, som fikk 82 minutter på banen, seg som servitør isteden og slo på tvers inn mot Callum Wilson, som hadde Luke Shaw i ryggen. Spissen skulle bare sette bredsiden til og kontrollere inn utligningen, men Shaw rev ham ned bakfra.

Dommer Graham Scott skulle blåst straffe, men lot isteden spillet gå, til Wilsons store frustrasjon.

Det burde vært både rødt kort og straffe, sier TV 2s Premier League-ekspert Trevor Morley i studio etter kampen.

– Det er en stor avgjørelse å gi straffe mot United, og Scott roter det til, sier han.

– Jeg har ikke sett det, men jeg stoler på det Callum sier. Magefølelsen min sier at det var straffe, og når du ligger under mot United trenger du at slike avgjørelser går din vei, sier Eddie Howe etter kampen.

Syv minutter før slutt ble samme mann først taklet utenfor feltet av Phil Jones, før han gikk i bakken i feltet da Smalling sparket ballen unna foran bena hans. Wilson protesterte igjen da Scott ikke blåste. Denne gangen hadde han ikke en like god sak, selv om også den kan diskuteres.

Lukaku-tupp

Istedenfor at Bournemouth utlignet fra krittmerket, fikk innbytter Romelu Lukaku (24) æren av å doble ledelsen for gjestene etter 71 minutter.

Belgieren ble følsomt servert av Paul Pogba og i duell med Nathan Aké tuppet han inn 2–0, hans 16. seriescoring for sesongen, over en utrusende Asmir Begovic.

Dermed holder United seg fire poeng foran Liverpool og seks foran Tottenham i kampen om 2.-plassen, når fire runder gjenstår av sesongen. King og Bournemouth ligger trygt plassert midt på tabellen med ti poeng ned til nedrykksstreken.