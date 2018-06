I KONFLIKT: Svein-Erik Edvartsen har i lang tid vært i konflikt med Norges Fotballforbund. Foto: Tore Kristiansen

En parodi med to tapere

kommentar

Publisert: 09.06.18 17:48

FOTBALL 2018-06-09T15:48:24Z

Det er umulig å være litt gravid. Er det mulig å være litt avskjediget?

Konflikten mellom Svein-Erik Edvartsen og Norges Fotballforbund har vært vond og vanskelig hele veien. Ingen av dem kommer særlig godt ut av løsningen, heller.

Nå er det ikke så uvanlig at det som ser ut til å være fullstendig fastlåst, ender med et forlik like før en sak egentlig skulle opp for retten.

Slik sett er det i utgangspunktet ikke så overraskende at gjørmebadet i Oslo tingrett er avlyst i tolvte time.

Men gitt hvor seierssikre begge parter har fremstått i forkant, er det likevel noe rart over at de lander en deal som strengt tatt ikke er god for noen av dem.

Jo da, det går det an å argumentere med at det er noe skånsomt i å slippe ytterligere oppvask i offentligheten.

Men hvis vi tar i betraktning hvordan denne konflikten har forløpt, og hvordan den over tid er blitt håndtert fra begge sider, er det åpenbart fortært en hel kamelflokk på veien mot enighet.

Det måltidet vil nok tære på fordøyelsessystemet både her og der.

For Norges Fotballforbund er dette forliket direkte pinlig, selv om det sikkert er en lettelse på Ullevaal over at en krevende sak er historie, og over at de slipper det medietrykket som saken i Oslo tingrett ville ha medført.

Her er altså saken at de har hevdet å kunne bevise at Edvartsen seilte under falskt flagg ved å sende e-poster med fiktive avsendere, noe han selv bestrider, der innholdet søkte å styrke den tidligere dommerens posisjon.

Dette er handlinger som ville vært svært problematiske for Edvartsen, dersom retten hadde ment at bevisene holdt.

Hvis NFF har så god dokumentasjon på at Svein-Erik Edvartsen har gjort dette som VG kjenner til at det er blitt gitt uttrykk for, er det i seg selv et stort nederlag å ende med å betale ham ut for å slutte.

Over en halv million kroner er mye å skulle ut med. Hvorfor i alle dager bruker de penger på dette hvis de mener er grunnlag for å avskjedige ham? Og etter å først ha tydd til dette skrittet, hva betyr da dette forliket i realiteten?

Ordlyden i pressemeldingen er også mildt sagt merkelig. «NFF har avskjediget Edvartsen, og Edvartsen har bestridt avskjeden. Partene har forlikt uenigheten, slik at spørsmålet om avskjedigelsens gyldighet forblir uløst».

Hæ?

Hva er han egentlig da?

Sånn akkurat passe avskjediget, ispedd en dose gått av ved gjensidig enighet?

Forstå det den som kan.

Dersom det skulle være sånn at bevisbildet egentlig ikke var fullt så krystallklart, kan man stille spørsmål ved hvor strategisk det var å ty til avskjedigelse i stedet for oppsigelse.

Uansett er differansen mellom utgangspunkt og utfall prestisjenederlag for NFF.

For Svein-Erik Edvartsens del innebærer forliket at han går med på å slutte i jobben som seksjonssjef for samfunnsansvar i Norges Fotballforbund.

Det var en stilling han påsto seg urettmessig avskjediget fra, og det er jo da i seg selv et nederlag å akseptere at ansettelsesforholdet er over.

Hvis han hadde en så sterk sak som det han selv har gitt inntrykk av, ville vel sannsynligheten for et høyere erstatningsbeløp enn det han nå får ha vært innen rekkevidde, dersom rettssaken hadde blitt gjennomført?

I stedet står han altså igjen med mindre penger enn han ønsket seg, mens NFF-ansettelsen har gått fløyten. Selv om han nå kommer fra dette langt bedre enn om han hadde tapt i retten, og med penger på vei inn på konto, er det ingen grunn for Edvartsen til å strekke armene i været og juble.

Med tanke på hvor høyt konfliktnivået endte med å bli, ville det uansett vært vanskelig å se for seg en vei der Edvartsen kunne hatt en sivil jobb i fotballforbundet igjen.

Men kan han komme tilbake som dommer?

Vil det kunne skapes et klima for en gradvis retur, eller er alt blitt så forsuret at også dette i praksis er helt utopisk?

Det er det ikke så lett å si noe sikkert om, men det fremstår ikke veldig sannsynlig.

Men det som derimot kan konstateres, er at det en tung og krevende sak som nå er over. Og at det overhodet ikke finnes grunn til å heise flagget for utfallet. For her er det ingen som har vunnet.