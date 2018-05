Ranheims målscorere, Mads Reginiussen og Øyvind Storflor, feirer scoring. Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Ranheim snudde kampen på fire magiske minutter

Erik Eikebrokk

Publisert: 13.05.18 19:51

RANHEIM (VG) (Ranheim-Odds Ballklubb 3–1) Da Odd så ut til å ha gjennomført en perfekt defensiv omgang mot Ranheim, svarte hjemmelaget med to perfekte angrep på fire minutter.

Mads Reginiussens drømmesesong fortsatte mot tabellnabo Odds ballklubb. Med to nye scoringer er Ranheims eneste ikke-trønder oppe i seks seriemål.

Og Ranheim oppe på 3. plass på tabellen.

Før tabellnabokampen på Extra arena hadde bortelaget Odds ballklubb vunnet sine tre siste seriekamper. Dette i kontrast til hjemmelaget, som ikke hadde vunnet noen av sine siste tre.

Med Reginiussens to mål, og Øyvind Storflors ene, ble begge de to rekkene effektivt stoppet.

Jaget bortelaget frem

Det var bortelaget Odd som kom best i gang, ledet an av trener Dag Eiliv Fagermos kontinuerlige roping og engasjement fra sidelinjen.

Før ti minutter var spilt kunne Odd ha ledet, blant annet etter en enorm dobbeltsjanse for Torgeir Børven og Elbasan Rashani. Ranheim slapp med skrekken, men ti minutter senere var det ingen bønn.

Igjen var Rashani og Børgen involvert, men denne gangen var det indreløper Martin Broberg som fikk avslutningsansvaret. Svenskens avslutning med bredsiden fra akkurat innenfor 16-meteren, var perfekt.

Inspirert av Fagermos høylytte verbale pisk, var det tydelig at Odd-treneren ønsket å forstyrre hjemmelaget i oppspillsfasen, en fase hjemmelaget har fått så mye kreditt for.

Magiske minutter

Da det så ut som om Fagermo hadde knekt «Ranheim-koden», angrep hjemmelaget nok en gang på høyre, med fire minutter igjen på klokken. Innlegget gikk over nesten alt og alle, men ikke over Erik Tønne, som slo inn foran mål.

Der ventet, hvem andre, enn Ranheims toppscorer, Mads Reginiussen, som banket ballen i nettaket bak Odds keeper Sondre Rossbach.

Fire minutter etterpå var Tønne nok en gang på farten. Innlegget var nok ment for Michael Karlsen, men Ranheim-spissen nådde ikke frem. Ballen falt ned på foten til Øyvind Storflor, som iskaldt banket ballen mellom beina på Rossbach.

Game, sett, Mads

Andre omgang startet som den første, med høyt ballinnehav for bortelaget. Men i motsetning til i første omgang, greide ikke Fagermos disipler å spille seg til sjanser.

Samtidig som Odd jaktet utligning, jaget Ranheim punktering. Og det var til slutt Odd-ballongen som sprakk.

Ranheim-midtstopper Daniel Kvandes dårlige corner kom i retur. På forsøk nummer to fant Kvande toppscorer Reginiussen. Og Reginiussen fant nettmaskene bak Odd-keeper Rossbach, via et Odd-bein–sitt sjette seriemål for sesongen.