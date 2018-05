1–3: Loris Karius gjør sin andre store tabbe, og finalen er kjørt for Liverpool. Foto: PHIL NOBLE / X01988

Hvorfor ble han liggende alene?

Publisert: 26.05.18 23:23 Oppdatert: 27.05.18 00:20

KIEV (VG) Loris Karius (24) sank sammen i fortvilelse på femmeteren. Han ble liggende. Lenge. Alene. Det var ikke vakkert.

Han ødela finalen for Liverpool. Den vil ikke først og fremst bli husket for eventyrbrassen til Gareth Bale, men for keeperen som ga bort to mål, avkledd på den største fotballscenen.

Bales mål var trolig det fineste i finalehistorien, Karius’ to tabber trolig de mest grusomme i den samme, og etterpå var han den mest ensomme i verden der han lå.

Kanskje vil keeperen slite med fortsette i Liverpools mål? Fansen synger riktignok med en gang om at «You'll Never Walk Alone», og Karius vil forhåpentligvis få bedre støtte fra omgivelsene de neste ukene enn han fikk i de første minuttene.

Tyskeren var stor i nederlaget, og fikk stående applaus da han gråtende og alene gikk bort til Liverpool-svingen og sa «unnskyld» med hele seg.

Spørsmålet er hvor merket han er av en slik opplevelse på en av klubbens aller største kvelder.

Karius har grepet sjansen han fikk av Jürgen Klopp, men han glapp da gjaldt som mest.

Dermed ble det Real Madrid igjen, og hvis du lurer på hva denne klubben er laget av, så er dette svaret: 13 seire på 16 finaler i den største europacupen.

Real Madrid har vunnet ligaen to ganger de siste ti årene.

Real Madrid har vunnet Champions League fire ganger de siste fem årene.

Det er så sykt, det, og Real Madrid vinner den største europacupen for tredje gang på rad, som de gjorde selv (fem strake) på 50-tallet, som Ajax og Bayern München gjorde på 70-tallet.

Real Madrid en blitt en bortskjemt klubb, den trenger noe helt spesielt for å løfte seg. Dette er spillere som har holdt sammen i mange år, og de er så store stjerner at det kan være vanskelig å hente frem de siste 10-20 prosentene når Villarreal eller Valencia er motstander. Det har vært vanskelig nok i gruppespillet i Champions League, der Real Madrid har blitt nummer to de siste to sesongene.

Men så kommer Bayern og Atlético og Juventus og PSG, og da våkner villdyret, da skjer det noe med øynene til Sergio Ramos og Cristiano Ronaldo. Portugiseren fikk ikke målet sitt denne gangen, men han fikk pokalen, han var i sin sjette finale og han vant for femte gang.

Likevel: Det så ikke bra ut for Real Madrid i begynnelsen. Vi kan snakke om klubbens evne til å vinne disse kampene, men det var jo ikke meningen at Liverpool skulle styre så mye så lenge. Til en fantastisk ramme tok Lovren kommandoen bak, og de tre foran var like livate som de har vært under hele sesongen.

«Allez, Allez, Allez» kommer til å suse i hodet i mange dager. Supporterne har sunget og sunget i dagevis i Kiev, og ved hotellsengen min var det lagt frem ørepropper. «We've conquered all of Europe, we're never gonna stop», og selv Real Madrids supportere ble med på refrenget utenfor Olympiastadion.

På innsiden var det igang et par timer før start, og Liverpool fortsatte festen ute på banen med energi og et voldsomt press. Jürgen Klopps lag dikterte tempoet, og det var høyt, og de kontrollerte kampen. Roberto Firmino skjøt i Sergio Ramos og Trent Alexander-Arnold skjøt i klypene til Keylor Navas.

Men så ble det stille, nesten helt stille i et par minutter. Da kometen, toppscoreren Mohamed Salah ble liggende stoppet Liverpool opp, både på banen og tribunen, og det var litt skremmende å se laget falle fullstendig sammen. Salah gråt, fansen sang om sin egyptiske konge, det ble veldig følelsesladet i noen minutter, og Liverpool hadde ikke reist seg da Karius kastet ballen i beinet til Karim Benzema. Hva i all verden var det han drev med?

Det føltes litt som om Real Madrid hadde tatt over helt, men Liverpool reiste seg, Lovren knuste Ramos i lufta, og Mané strakk frem beinet og utlignet. Liverpool var tilbake i kampen i ti minutter, bare for å bli senket av en waliser som plutselig trodde han var fra Brasil.

Gareth Bales 2-1-brasse var enda mer spektakulær enn da Zinedine Zidane traff på hel volley i 2002-finalen mot Bayer Leverkusen, og enda villere blir det når han etterpå forteller at det er første gangen han har fått til en slik treff. Han valgte riktig anledning, og på sidelinjen sto Zidane ristet på høyrehånden igjen, det er slik han tar av, akkurat som han gjorde da Cristiano Ronaldo satte et enda mer kontrollert brassespark i kvartfinalen mot Juventus.

Etter 68 minutter fikk man for første gang høre den hvite delegasjonen bestemme på tribunen med et «Viva Espana».

Sadio Mané traff stolpen, før Gareth Bale traff godt fra 20 meter, men det skuddet skulle jo aldri gått i mål, selv om man selvsagt kan si at akkurat den Karius-feilen ikke ble avgjørende.

Dermed er det Marcelo som løper rundt med pokalen og klipper i nettmaskene i år igjen. Det tas bilder med koner og barn og klokken er nærmere ett Ukraina når Real Madrids spillere forlater banen.

Og bak alt dramaet, skadene og keepertabbene så er følelsen den samme når Sergio Ramos løfter pokalen igjen:

Finaler tilhører Real Madrid og Zinedine Zidane.