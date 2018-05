PÅ KJENT GRESS: Lars Lagerbäck er klar for å møte de islandske landslagsspillerne igjen, men denne gang som landslagssjef for Norge. I går trente spillerne på nasjonalarenaen Laugardalsvölluer i hovedstaden Reykjavik. Foto: FREDRIK VARFJELL / BILDBYRÅN NORWAY

Lagerbäck-brevet som fikk Island til å smelte: – Det føltes veldig sterkt

Publisert: 31.05.18 20:02

REYKJAVIK (VG) Da Island kvalifiserte seg til Russland-VM skrev Lars Lagerbäck (69) et oppsiktsvekkende brev. Et brev som handlet om kjærlighet og begeistring til et lag, et folk – og et land han for alltid vil elske.

Svensken som overraskende ble presentert som norsk landslagssjef i februar i fjor – er en folkehelt på Island – etter det fenomenale fotball-EM i Frankrike for to år siden.

Med Lagerbäck som Island-boss kom de helt til kvartfinalen (tapte 5–2 for Frankrike). Men de slo ut England i 8.-delsfinalen (2–1). Det sensasjonelle resultatet førte til et «jordskjelv» i fotballverden.

England øverst

– Resultatet mot England er det jeg setter høyest. Det og de to kampene mot Nederland i EM-kvalifiseringen, hvor vi slo dem, og de ikke skapte målsjanser, sier Lars Lagerbäck .

Island VM-kamper (innledende runde) 16. juni: Argentina – Island. 22. juni: Island – Nigeria. 26. juni: Island – Kroatia.

Han følte det var riktig å overlate ansvaret for det islandske landslaget til sin assistent og nære venn, Heimir Hallgrímsson, etter EM-festen. Kanskje var han ikke helt forberedt på at suksessen skulle fortsette med gruppeseier i VM-kvalifiseringen. Men Lagerbäck ble så rørt at han kastet seg over tastaturet, og forfattet et brev, for å uttrykke sin beundring.

«Dere fortjente alle å komme til Russland. Dere har en stor plass i hjertet mitt, og jeg vil følge dere så lenge jeg lever ...». Videre; «Til slutt sjefen. Jeg er spesielt glad på dine vegne, Heimir. Etter fem år med deg, er du en av mine beste venner og kollegaer. Du er en fotballtrener i toppklassen ...»

Hyllesten er blitt omtalt, og publisert som et «åpent brev». Men Lagerbäck poengterer overfor VG på torsdagens pressekonferanse i Reykjavik at det ikke var ment å være dét.

Overrasket

Han medgir at han ble overrasket da hans varme ord og personlige følelser nådde internasjonal presse. Men han understreker at han står for hvert ord.

– Jeg følte for akkurat et slikt brevet. Det føltes veldig sterkt. Og jeg ønsket å involvere alle i fotballforbundet. Ikke hadde jeg e-postadresser til alle. Men det var ikke meningen at det skulle komme ut i media, sier Lars Lagerbäck.

– Men du skrev det i ren glede?

– Ja, absolutt. Jeg er veldig opptatt av at det går bra for dette laget (Island). Bortsett på lørdag mot oss (Norge), sier Lagerbäck – og smiler.

Torsdag ettermiddag var han tilbake i «den gamle stue». I kjelleren på landslagsarenaen med en skokk av journalister og fotografer rundt seg. Fargen på treningsdrakten hadde ikke den samme blåfargen. Men ellers var det meste som før.

Angrer ikke

Kanskje var det et snev av anger. Hadde han gitt slipp på Island-eventyret for tidlig. Hvordan ville det gå med Island i VM-turneringen? Spørsmålene var mange.

– Jeg kan ikke si at jeg angrer at jeg sluttet etter EM. Det var avtalt at Heimir (Hallgrimsson) skulle ta over innenfor sin fire år lange kontrakt. Og hvis du ser hva de (Island) har gjort i VM-kvalifiseringen, er det sannsynligvis best at jeg stoppet, sier Lagerbäck.

Men han bekrefter at det fortsatt er nær kontakt. Mellom ham og Hallgrimsson. Om fotballrelaterte ting. Et møte over en kaffekopp håper han også det blir tid til i Reykjavik før lørdagens treningskamp.

På en måte var de læremester og elev. Sportsjournalist Henry Birgir Gunnarsson i tv-kanalen Stöd2 garanterer iallfall følgende: Uten «prøvetiden» som assistent og sidestilt trener med Lars Lagerbäck hadde etterfølger Heimir Hallgrimsson aldri tatt Island til VM i år.

– Ikke på én million år hadde han greid det. Det vil Heimir være den første som forteller deg, noe jeg tror han faktisk har sagt. Folkene rundt landslaget her fikk så mye kunnskap fra Lars. Alt er basert på det Lars lærte dem. Heimir har egne ideer, men grunnlaget er bare Lars, sier reporteren til VG.

Lagerbäck tror Island hadde sunt av et sjefsbytte. Og han tror de kan overraske–igjen–akkurat som i Frankrike. Selv om de er i en tøff gruppe i Russland-VM med Argentina, Kroatia og Nigeria.

– Jeg vil være realistisk. De er ikke favoritter. Men lagets karakter blir avgjørende. Og at nøkkelspillere er skadefrie, sier Lars Lagerbäck.