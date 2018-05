Ny Molde-smell: – Vi klarte ikke å forsvare oss i andre omgang

RANHEIM (VG) (Ranheim-Molde 3–1) Ole Gunnar Solskjærs Molde tapte for fjerde gang på elleve Eliteserie-kamper. Etter tapet kom det uunngåelige spørsmålet.

Molde fikk en perfekt start på kampen med et tidlig kremmerhus, men deretter var det bare Ranheim, Ranheim og atter Ranheim.

– Jeg er veldig skuffet. Vi skulle ha punktert det i en god første omgang der vi skaper mye sjanser, så er vi desto svakere i andre omgang, sier Solskjær til VG etter tapet.

Tapet var Moldes og Solskjærs fjerde på de siste sju serie- og cupkampene.

– Hvor mange flere tap tåler du?

– Media har stilt det spørsmålet lenge allerede, og det er forståelig at det blir stilt. Vi har fire tap på elleve kamper, og det er ikke godt nok. Jeg tåler å få det spørsmålet, og jeg forstår at det blir stilt, så det har jeg ingen problemer med.

God start

Et bortelag i en slags 5–4–1-formasjon defensivt kom best i gang i Ranheimsfjæra. Da midtstopper Babacar Sarr fikk drømmetreff med venstre fot fra tyve meter, etter tjue minutter, var det fullt fortjent.

– Det er 3–4–3 når vi har ballen, og 5–4–1 når vi forsvarer oss. Det fungerte bra i første omgang, men vi klarte ikke å forsvare oss i andre omgang. Det er ikke systemet som gjør at vi ikke greier å avgjøre i første omgang, sier Solskjær.

Comeback

Etter ledermålet ga bortelaget ga fra seg initiativet, og Ranheim spilte seg sakte, men sikkert, inn i kampen.

– Jeg vil ikke si at vi ble redde, for vi har jo fortsatt sjanser. Men det var ett eller annet som skjedde etter at vi scoret; det er noe mentalt som foregår. Det er ikke slik det skal være, sier Solskjær.

Da lagene gikk til pause, var det Molde som kunne prise seg lykkelig over å lede, men ledelsen skulle ikke vare lenge.

Andre omgang var ikke mer enn fem minutter gammel før lagene var like langt.

Pasningen fra Daniel Kvande til Kim Ove Riksvold var litt i lengste laget, men Riksvold rakk likevel å sette innsiden til ballen. Pasningen tilbake til toppscorer Mads Reginiussen var perfekt, og da gjorde Ranheims toppscorer som han har hatt for vane å gjøre. Skuddet i lengste hjørne var perfekt, og hjemmelaget hadde slått tilbake, nok en gang.

– De er gode foran mål, og vi er veldig ustabile i prestasjonene fra kamp til kamp, sier Solskjær.

Etter utligningen var det stort sett bare Ranheim.

Assist-kongen

Ti minutter etter Reginiussens utligning var Riksvold på farta igjen, og igjen var det på høyre side det skjedde. I stedet for å skyte fra tyve meter, så Reginiussen opp og fant Løkberg ute på høyre, som slo inn på første touch. Riksvold gjorde som Reginiussen, og nærmest skled inn ledermålet.

Riksvold ble applaudert av banen, og inn kom ringreven Øyvind Storflor med friske bein.

Etter fem minutter på banen gjorde Storflor det som få andre gjør bedre enn ham; nemlig å slå målgivende pasninger i Eliteserien.

Ranheim-spiss Michael Karlsen takket for servicen, og scoret sitt første mål siden sesongåpningen mot Stabæk tidlig i april.

– Det var deilig, det har gått en stund siden sist. Jeg føler jeg har hatt mange gode kamper, men som spiss er det deilig å score, sier Karlsen til VG.

– Vi var ikke gode i første omgang, men vi å klare å snu det mot Molde, og det er helt sinnsykt.

