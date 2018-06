Egypt- og Liverpool-stjernen Mohamed Salah poserer sammen med den tsjetsjenske presidenten Ramzan Kadyrov. Foto: KARIM JAAFAR / AFP

Salah fremstår som en «nyttig idiot»

kommentar

Publisert: 11.06.18 19:17

FOTBALL 2018-06-11T17:17:01Z

Skjønner ikke Mohamed Salah (25), eller i det minste apparatet rundt ham, hvor strategisk uklokt det er å posere sammen med Ramzan Kadyrov?

Det har allerede skapt reaksjoner at Egypt valgte å legge basen sin til den russiske delrepublikken Tsjetsjenia i Nord-Kaukasus.

Her styrer 41-åringen Ramzan Kadyrov med jernhånd.

Han er kjent for å ikke være spesielt opptatt av grunnleggende menneskerettigheter, for å ty til et understatement.

Nå kan Kadyrov tyne det han kan av pr-goodwill ut av å være vertskap for skulderskadede Salah & co., og det vekker naturlig nok reaksjoner at Liverpool-stjernen velger å posere sammen med den omstridte presidenten .

Enkelte forfekter stadig at idretten skal være samlende og apolitisk, og det kan selvsagt anføres at et bilde av Salah sammen med Kadyrov ikke er noe mer enn nettopp det.

Men problemet er at det brukes legitimerende , og det er foruroligende.

I forkant av VM har 14 humanitære organisasjoner skrevet et bekymringsbrev til FIFA-president Gianni Infantino, og bedt dem ta affære. Dette er basert på omfattende påstander om tortur, internering og diskriminering på Kadyrovs vakt.

For eksempel står regnbueflagg lavt i kurs under dette regimet. Avsløring om at homofile menn skal ha blitt sendt til leirer og mishandlet grovt har skapt sterke reaksjoner internasjonalt.

Humans Rights Watch er blant organisasjonene som har rapportert om tsjetsjensk tortur, og har kalt omfanget av dissidenter som forsvinner så omfattende at det er en «forbrytelse mot menneskeheten».

USA er også blant en rekke aktører som har rettet anklager personlig mot Kadyrov, og supermakten har innført sanksjoner han selv har slått tilbake mot.

Midt i dette landskapet står altså en fotballspiller, som har sjarmert alt og alle i Liverpool denne sesongen, foran fotografene sammen med mannen som i 2016 ble gjenvalgt med 98 prosent av stemmene.

Det er viktig å understreke at det ikke er grunn til tro at Mohamed Salah er noen sympatisør med politikken til sidemannen på bildet, og han kan fort ha blitt bondefanget til dette. Men noen i apparatet rundt burde kanskje reagert?

Idretten lever nemlig ikke løsrevet fra resten av verden, selv om mange utøvere ser ut til å innbille seg nettopp det.