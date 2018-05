KRISE-START: Patrick Mortensen svevde over keeper Jonas Deumeland og alle andre fra Start og scoret 1–0 etter to minutter i Sarpsborg. Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Start knust av Sarpsborg: Sjekk skrekk-statistikken

Publisert: 16.05.18 19:52

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-05-16T17:52:14Z

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg 08-Start 4–0) I kveld gruset av en glitrende Amin Askar og Sarpsborg. Ni kamper uten seier og jumboplass. Det er ingen nyhet at Start sliter i Eliteserien. Bunnlaget har vunnet bare syv av de 70 siste kampene på øverste nivå.

Det gikk ikke mer enn to minutter før Sarpsborg-spiss Patrick Mortensen svevde høyt over alle i gult og svart. Dansken dunket inn dunket inn 1–0 på Joachim Thomassens corner.

Amin Askar fulgte opp med omgangens høydepunkt. Kantspilleren bøyde praktfullt inn et frispark fra 23 meter. 2–0 i nærmeste kryss. Helt fortjent.

16. mai-festen var i gang for hjemmelaget og marerittstarten et faktum for bunnlaget. Start har hatt store problemer i Eliteserien helt siden opprykket i 2014.

Året etter berget de plassen – via kvalik – på rekordlave 22 poeng. I 2016 ble det et klokkeklart nedrykk med bare 16 poeng. I fjor kom nye investorer inn, til slutt ble det opprykk, ny sportssjef kom og nå er det Mark Dempsey som skal få skikk på klubben som tok seriesølv i 2005 og vant to seriegull i forrige århundre.

Med fire poeng etter 10 kamper ser det stygt, men ikke helt umulig ut. Den sportslige krisen følger altså bare opp tendensen fra de to forrige sesongen til Start i den øverste ligaen.

Siden sesongstart i 2015 har Start nå spilt 70 kamper i eliteserien og bare vunnet syv av dem. 18 uavgjort er fulgt opp av 44 tap og en fryktelig målforskjell på 65–147.

Det gir et snitt 0,6 poeng pr. kamp over tre sesonger. Men denne sesongen har det altså sunket til 0,4. Slike tall lukter det alltid nedrykk av etter at en tredjedel av seriekampene er gjort unna.

Start-problemene fortsatte i 2. omgang. Amin Askars høyrefot var kampens største beholdning og snart fikk den sjansen på frispark igjen. Jonas Deumeland slo denne gangen ballen i stolpen, men var satt ut av spill på returen.

Matti Lund Nielsen satte inn 3–0. Det var «game, sett and match» på Sarpsborg stadion. Hjemmelaget eide både ballen, kampen og poengene allerede da det var en halvtime igjen å spille.

Etter cupflausen mot HamKam har Geir Bakkes mannskap kommet solid tilbake på vinnersporet. En heldig seier over Strømsgodset ble fulgt opp av en bunnsolid forestilling 16. mai.

10 minutter før slutt var et igjen tid for Amin Askar. De svarte krøllene stormet inn i feltet etter å ha stjålet et feilpasning fra Start. Sarpsborg-helten dunket inn 4–0.

Og feiret som han skulle ha avgjort klubbens to tapte cupfinaler de siste årene. Sarpsborg avsluttet 16.mai-festen til trampeklapp.

Mens Start kjente på håpløsheten.

Igjen.