IMPONERER: Sander Berge, her under trening med landslaget, kan glise etter gode prestasjoner mot Island. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Analytiker forbløffet over Sander Berge: – Oppsiktsvekkende

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Vegard Aulstad

Publisert: 06.06.18 17:12

FOTBALL 2018-06-06T15:12:24Z

SANDVIKA (VG) Sander Berge (20) har god grunn til å glise: Syv måneder med skade ser ikke ut til å ha gjort ham dårligere som fotballspiller.

Lørdag startet Asker-gutten sin første kamp etter lårskaden som holdt ham utenfor fotballbanen i hele syv måneder. Til tross for at Berge kun spilte den første omgangen av 3-2-seieren mot Island, rakk han å markere seg positivt.

Det viser tall fra statistikkbyrået Opta. I løpet av omgangen mot Island slo Berge 27 pasninger. Av disse traff han på 85,2 prosent. Det er i seg selv ikke nødvendigvis en bragd, da alle kunne vært trygge støttepasninger, men det er ikke tilfelle: 20 av hans 27 pasninger ble slått på Islands banehalvdel.

– Da begynner man å snakke om eksepsjonelle tall, sier fotballanalytiker Grant Andersen i Opta til VG.

Gerrard og Lampard

– Jeg synes det er veldig oppsiktsvekkende at en så ung midtbanespillere i den alderen, med den skadehistorikken han har nylig, greier å vise den presisjonen på pasningene på motstanderens banehalvdel. Særlig når du spiller på en vanskelig bortebane mot et lag som presser hardt og er tøft å møte, og at du selv spiller på et norsk lag som ikke er veldig ballbesittende.

Andersen har latt seg forbløffe av 20-åringens prestasjoner, som ikke bare skiller seg ut når det kommer til pasningsspillet. I førsteomgangen mot Island var det ingen som var involvert i flere dueller enn Berge. Midtbanespilleren vant 75 prosent av sine åtte dueller.

– Det er noen ting han mangler før han er helt, helt der oppe, men hvis han tilegner seg et skudd fra distanse og begynner å komme mer inn i boksen, så er det mye ved hans spillertype og væremåte som minner om Steven Gerrard og Frank Lampard. Det har vi vel ikke hatt i Norge på ganske lenge, om noen gang, sier Andersen.

Berge, som stadig blir koblet til spanske toppklubber på grunn av gode prestasjoner i Belgia, understreker at han var ekstra ivrig etter å vise seg frem etter det lange skadeavbrekket.

– Jeg klarte kanskje å slippe meg mer løs offensivt og viste frem mine kreative sider. Det er fint at det vises i slike tall. Jeg har alltid ønsket å være en «boks-til-boks-spiller», men ofte kommer jeg ikke inn i de områdene. Jeg føler jeg har mer å by på offensivt, sier Berge til VG.

Mer offensiv enn Selnæs

Et kart over touchene hans i første omgang mot Island viser at han var fremoverrettet og hadde innflytelse over et stort område av banen. Til sammenligning hadde Ole Selnæs , som erstattet ham i pausen og fremstår som hans fremste utfordrer i rollen, en mer defensiv og venstreorientert radius:



1 av 2 SANDER BERGE: Slik var Sander Berges touch i første omgang mot Island fordelt. Kartet viser at Berge hadde betydelig offensiv innflytelse og dekket store områder. Opta

– Vi er vel litt annerledes som spillere. Ole er en enormt god pasningsspiller, mens jeg kanskje liker å «touche» ballen mer, kommenterer Berge når han ser de to vidt forskjellige bildene.

– Han går nok mer begge veier og er med i angrep, mens jeg er mer balanserende. Vi får se hvem som starter i morgen, men det er hard kamp om plassen, sier Ole Selnæs.

– Er disse bildene med på å beskrive ulikhetene mellom Berge og deg?

– Vi er jo litt ulike, sånn er det jo. Og så hadde jeg fått beskjed om å dette ned litt mot venstre for å gjøre det lettere for oss i frispillingene siden de presset høyt med to spisser, sier Selnæs.

– Et potensielt problem

Lars Lagerbäck sier at han ikke tvinger Berge eller Selnæs inn i noen bestemt rolle, og at Norges midtbaneduo til enhver tid har frihet til å veksle på rollene sine avhengig av situasjonene i kamper.

– Jeg har ikke sett på statistikken, men mitt helhetsinntrykk er at jeg ikke ser noen forskjell i prestasjonene i første og andre omgang, sier landslagssjefen til VG om Berge-Selnæs-sammenligningen.

Opta-analytiker Andersen mener imidlertid at Selnæs’ måte å spille på kan være en utfordring for Lagerbäck dersom han skal bekle samme rolle som Berge.

Han påpeker at Selnæs har en mye lavere treffsikkerhet på pasninger på motstanderens banehalvdel enn Berge (66 prosent mot 85 prosent), og at trønderen ikke er like duellsterk som mannen han erstattet (42,9 prosent vellykkede dueller mot 75 prosent).

– Jeg opplever at Berge spiller i en rolle som matcher egenskapene hans bedre, og er litt usikker på om man får det samme ut av Selnæs. Sammenligningen sier noe om et potensielt problem for Norge dersom man ikke tar hensyn til at de er ulike. Spørsmålet er om Selnæs passer bedre inn i en 4-5-1-formasjon, og det er nok lite sannsynlig at Lagerbäck vil gå bort fra 4-4-2, sier Andersen.