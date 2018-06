SMIL! VM braker løs om få dager, og nå er Fred klar for Manchester United. Livet smiler for 25-åringen. Foto: OLI SCARFF / AFP

Fred er sommerens første Manchester United-kjøp

Publisert: 05.06.18 16:42 Oppdatert: 05.06.18 17:06

FOTBALL 2018-06-05T14:42:23Z

Den VM-klare brasilianeren Fred (25) er klar for Manchester United, og blir den første spilleren inn portene denne sommeren.

Det bekrefter de på sine nettsider tirsdag.

Det har i lang tid bare vært et tidsspørsmål før bekreftelsen kom. Fred har blitt koblet til Manchester United i flere uker, og omsider har José Mourinho fått sin mann.

Klubbens syvende brasilianer

25-åringen, som for tiden er i England sammen med det brasilianske landslaget, skal ha forlatt troppen etter 2–0-seieren over Kroatia for å fullføre overgangen fra Sjakhtar Donetsk til Manchester United.

Midtbanespilleren har ifølge brasilianske Globo Esporte skrevet under på en fire- eller femårskontrakt med de røde djevlene. Hvor mye Manchester United betaler for brassens tjenester oppgis ikke i pressemeldingen, men flere medier spekulerer i at det skal være snakk om drøye 52.5 millioner pund – som tilsvarer 570 millioner kroner.

Fred, eller Frederico Rodrigues Santos, som er hans fulle navn, har spilt i Shakhtar siden 2013, hvor han har notert seg for 155 kamper, scoret 15 mål og hatt like mange målgivende.

Før Ukraina-eventyret spilte han i hjemlandet Brasil for Internacional.

Manchester Uniteds brasilianere Kleberson, 2003–2005

Anderson, 2007 – 2015

Rodrigo Possebon, 2008–2010

Rafael da Silva, 2008–2015

Fabio da Silva, 2009 – 2015

Andreas Pereira – 2014 –

Fra dopingdom til Old Trafford

Fred har imponert mange med sitt spill for både landslag og klubb, men han har også tiltrukket seg oppmerksomhet utenfor banen. I 2015 ble han tatt for doping og utestengt i ett år, etter å ha testet positivt for stoffet hydroklortiazid.

Fred, som ble født i Belo Horizonte, har masse erfaring fra Champions League, og var med sine 169 centimeter på strømpelesten, en viktig del av Sjakhtar-laget som tok seg til åttedelsfinalen i turneringen, før de ble slått ut av Roma.

I gruppespillet var han med på å slå Manchester City, og nå skal han altså være en del av Manchester United-laget som skal forsøke å tette luken til byrivalen, som ble suverene seriemestere i 2017/18-sesongen.

Det er ventet at Manchester United annonserer en annen signering innen kort tid.

Ifølge journalisten Craig Norwood , som kjenner Manchester United bedre enn de fleste, har 19 år gamle Diogo Dalot gjennomført sin medisinske test og det skal bare være snakk om tid før han fullfører overgangen fra Porto til Premier League-klubben.