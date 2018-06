MESSI-ORD: Jonas Eriksson i aksjon under åttedelsfinalen mellom Sveits og Argentina i forrige VM. Her må han snakke til Lionel Messi og Valon Behrami (t.h.). Foto: Frank Augstein / AP

Bitter svensk dommer navngir VM-kolleger: – De bør ikke få dømme

Publisert: 14.06.18 14:32

FOTBALL 2018-06-14T12:32:32Z

Den kontroversielle svenske dommerprofilen Jonas Eriksson (44) ble vraket til VM av FIFA, og la opp. Nå navngir han 11 av sine kolleger - som etter hans syn ikke holder mål - og peprer dem med kritikk.

– De her dommerne, sett på bakgrunn av erfaring og kompetanse, burde ikke få være i fotball-VM i Russland og dømme kamper, sier Jonas Eriksson til SVT , hvor han skal jobbe som VM-ekspert under verdensmesterskapet.

Eriksson dømte i forrige fotball-VM i Brasil. Men etter åttedelsfinalen var det over. Han reiste hjem i tårer. Og kastet billetten han hadde fått i gave til VM-finalen (Tyskland slo Argentina 1–0).

Drømmen om VM-finale var en forelskelse som varte i fire år, fortalte Eriksson, og kanskje var det den uttalelsen som kostet han oppdrag i Russland.

– Det finnes et lederskap som gjør at jeg ikke ville fortsette, sier Eriksson.

Han irriterer seg over hvordan FIFA (det internasjonale fotballforbundet) gikk frem når de plukket ut VM-troppen på 35 dommere, og mangelen på dialog og feedback. Selv hevder han at han fikk sin egen VM-vraking servert i media først.

Når Eriksson blir bedt om vurdere de 35 VM-dommerne er han ikke nådig. 11 av dem holder rett og slett ikke mål hevder han. Og lister opp: Sato Ryuji (Japan), Abid Charef Mehdi (Algerie), Diedhiou Malang (Senegal), Grisha Ghead (Egypt), Mohammed Mohammed Abdulla (Forente Arabiske Emirater), Sikazwe Janny (Zambia), Tessema Weyesa Bamlak (Etiopia), Marrufo Jair (USA) Montero Ricardo (Costa Rica) Hauata Norbert (Tahiti) og Karasev Sergei (Russland).

– 35 dommere totalt er altfor mange for at alle skal få sjansen. Plukker vi bort disse 11 så ligger vi på samme antall som vi egentlig gjorde i Brasil. Selvsagt skal det være tøft, men dette er dommere som ikke har den riktige erfaringen, sier Eriksson.

Han setter også spørsmålstegn ved Gassama Bakary Papa (Gambia). Han mistet Marwa Range (Kenya) fra sitt team rett før VM. Range er kastet ut etter at han ble avslørt for bestikkelse under Afrikamesterskapet i fjor.