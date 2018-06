GOLFBIL: Lionel Messi sammen med Lo Celso, Marco Rojas og andre i den argentinske VM-troppen i deres leir i Bronnitsy utenfor Moskva. Foto: JUAN MABROMATA / AFP

Dette er VMs 20 største stjerner

Publisert: 12.06.18 23:16

FOTBALL 2018-06-12T21:16:20Z

ANAPA/MOSKVA (VG) Lionel Messi kjører golfbil utenfor Moskva, Cristiano Ronaldo har fått VM-sveisen og lagkompisene knekker egg i hodet på Neymar. Velkommen til fotball-VM 2018!

Fire års venting er over. Torsdag er det i gang i Moskva når vertene Russland møter Saudi-Arabia.

Vi har plukket ut de 20 vi mener er de største stjernene i fotball-VM. Det handler ikke bare om å være den beste fotballspilleren, men også om stjernestatus.

1. Cristiano Ronaldo (33) - Portugal

Han ble europamester med Portugal for to år siden, men de færreste regner portugiserne blant favorittene i VM. Dette er trolig hans siste sjanse til å ta VM-gull. Har blitt kåret til verdens beste fotballspiller fire av de fem siste årene. Kommer rett fra Champions League-triumf. Suveren ener i sosiale medier.

2. Lionel Messi (30) - Argentina

Messi tapte VM-finalen med Argentina for fire år siden og er selvfølgelig tent på revansj. Men veien fram til finalespill på Luzjniki stadion kan bli lang. Messi er fem ganger kåret til verdens beste fotballspiller, senest i 2015. Har hatt en veldig god sesong hjemme i Spania.

3. Neymar (26) - Brasil

Han tok OL-gull hjemme i Rio for to år siden, og Neymar er selvsagt tent på ny suksess i VM. Måtte ut på båre i kvartfinalen for fire år siden og slapp derfor ydmykelsen mot Tyskland i semifinalen. Fikk et brudd i foten i februar, men Paris Saint-Germain-spilleren er tilbake for fullt.

4. Mohamed Salah (24) - Egypt

Salahs skade i Champions League-finalen passet ekstremt dårlig, og han kommer kanskje ikke tilbake til Egypts første gruppekamp. Men Egypt har vært heldig med trekningen og kan komme til å gå videre i turneringen. Da blir Liverpool-stjernen ekstremt viktig for de egyptiske faraoer.

5. Kevin De Bruyne (26) - Belgia

Han er hjernen i denne gyldne belgiske fotballgenerasjonen - på samme måte som han styrer også i Manchester City. For fire år siden scoret han på overtid da Belgia klarte å komme til kvartfinalen på bekostning av USA. Belgia vant ni av ti kvalikkamper og har vist sterk form før VM. KDB hadde flest målgivende av alle i Premier League.

6. David de Gea (27) - Spania

Stort større kan ikke en keeper bli. Holdt buret rent i syv av ti kvalik-kamper og slapp i alt bare inn tre mål på disse matchene. Er ikke bare en mur i mål, men fungerer også som en ekstra forsvarsspiller. Gjorde en kjempebrøler i oppkjøringskampen mot Sveits.

7. Luis Suárez (31) - Uruguay

Fra VM for fire år siden huskes Suárez best for at han bet italienske Giorgio Chiellini i øret og fikk ni-kampers utestengning. Siden den gang har han «El Pistolero» bøttet inn mål for Barcelona. Det blir vanskeligere for Uruguay i VM, men han er en av de store stjernene.

8. Antoine Griezmann (27) - Frankrike

Storspilte i siste EM, der han scoret seks og la opp til to scoringer for sølvvinnende Frankrike. For det ble han kåret til EMs beste spiller. Griezmann er god nok til å briljere også i VM. Hadde imponerende 19 mål på 32 La Liga-kamper for Atlético Madrid.

9. Thomas Müller (28) - Tyskland

Er klar for sitt tredje verdensmesterskap 28 år gammel, og er den VM-spilleren i 2018 som har flest VM-mål. Tyskeren har en tendens til å være på riktig sted til riktig tid og kan spille i ulike posisjoner. For fire år siden ble han verdensmester. Nå satser det tyske laget på å forsvare tittelen.

10. Harry Kane (24) - England

Et stort ansvar ligger på Kanes skuldre om England skal gjøre det bra - etter at de ikke klarte å gå videre fra gruppespillet for fire år siden. Tottenham-spilleren var ikke med den gang, men har tatt store steg de siste årene. Har hatt en utrolig sesong med 41 mål på 48 kamper.

11. Paul Pogba (25) - Frankrike

Ikke la deg lure av den jålete livsførselen. Pogba er en spiller som først og fremst hjelper sine medspillere til å komme i posisjon til å score. 10 målgivende på 27 ligakamper for Manchester United denne sesongen. Kan komme til å bli stor i VM.

12. Edinson Cavani (31) - Uruguay

Har hatt to utrolig sesonger i Ligue 1 med henholdsvis 35 mål på 36 kamper og 28 mål på 32 kamper - men kan mer enn å score mål. Paris Saint-Germain -spilleren er kanskje undervurdert og om Uruguay gjør det bra, kan Cavani skinne.

13. James Rodriguez (26) - Colombia

Hadde seks mål og to assists i siste VM, der han også ble toppscorer. Kan spille i en rekke posisjoner, men liker seg aller best som klassisk 10-er. Hadde syv mål og 11 assists for Bayerns gull-lag i bundesliga sist sesong. Og scorer høyt i sosiale medier.

14. Robert Lewandowski (29) - Polen

Bayern München fastslår at polakken ikke skal selges. Vel, vi får se hva som skjer i VM. Scoringsmaskinen gjør at Polen blir et lag å regne med. Få nasjoner er til de grader avhengig av én mann. Scoret 16 mål på ti kvalikkamper til VM.

15. Manuel Neuer (32) - Tyskland

Av mange regnet som verdens beste målmann, men ble skadet sist høst og var ute i syv-åtte måneder - før han gjorde comeback i treningskampen mot Østerrike nylig. Ifølge Bayern-legenden Sepp Maier har han ikke mistet det. Vi stoler på Maier.

16. Marcelo (30) - Brasil

Venstrebacker kan også være superstjerner. Marcelo har vært trofast i Real Madrid siden 2007 og har på den tiden fire Champions League-titler og like mange La Liga-titler. Markerer seg også sterkt i sosiale medier, noe som øker stjernestatusen.

17. Isco (26) - Spania

Kan komme til å skinne som Spania-stjerne. Er tradisjonelt en offensiv midtbanespiller, men fungerer også veldig bra litt dypere, som playmaker. Har spilt over 30 La Liga-kamper for Real Madrid hver sesong i fem år.

18. Phillippe Coutinho (26) - Brasil

Byttet fra Liverpool til Barcelona etter nyttår, og det kan vanskelig sies at han har skuffet - hverken på høsten i Premier League eller på våren i La Liga. Barcelona betalte 1,5 milliard og Coutinho skal ha fått en utkjøpsklausul på fire milliarder kroner. Det kaller vi stjerne.

19. Toni Kroos (28) - Tyskland

Verdensmesteren fra 2014 ble klar for Real Madrid rett etter VM. Der har Kroos kunne nyte stor tillit og har spilt hele 124 La Liga-kamper på bare fire sesonger. Zinedine Zidane kalte Kroos «den perfekte signeringen». Blir veldig viktig for at Tyskland skal kopiere VM-gullet for fire år siden.

20. Sergio Ramos (32) - Spania

TV-seere over hele verden kommer til å følge ham med falkeblikk gjennom hele VM. Er omstridt - ikke minst etter Salah-skaden i Champions League, men Ramos er uomtvistelig en av verdens beste forsvarsspillere.