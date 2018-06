TIL Å KJENNE IGJEN: Caroline Graham Hansen (t.v.) sammen med Maria Thorisdottir på trening i Stavanger før møtet med Irland i VM-kvaliken tirsdag. Foto: Jostein Magnussen

Graham Hansen etter operasjonen: – Det har vært en tøff uke

Publisert: 12.06.18 13:17

STAVANGER (VG) Smilet er tilbake hos Caroline Graham Hansen (23) etter en liten marerittuke.

I bortekampen mot Irland på fredag måtte landslagsprofilen be om å bli byttet ut etter 70 minutter. Ikke fordi hun var skadd eller at en brukket ringfinger voldte problemer.

– Jeg var bare helt tom. Det har vært en hard uke med mye energitap til operasjon og litt for mye som ikke hadde med fotball å gjøre. Det ble bare «too much», sier «Caro».

Hun gikk selvfølgelig ikke av gresset på Tallaght Stadium i Dublin fredag før seieren mot Irland var sikret.

Etter at hun brakk fingeren i en kamp for Wolfsburg ble hun operert for en uke siden. Nå har hun to skruer i ringfingeren og spiller med en skinne for å beskytte hånden.

– Nå er fingeren i hvert fall rett igjen. Det er det viktigste. Det får gå så lenge beina fungerer. Da er jeg fornøyd, sier Graham Hansen og ler.

I går var hun med på det meste på stadion til Viking her i Stavanger da Norge forberedte seg på nok et møte mot Irland. Gjør Norge jobben mot irene - igjen - venter en kamp mot tabelljumbo Slovakia i august før gruppefinalen mot Nederland hjemme i Oslo 4. september.

– I en god posisjon

– Vi har satt oss selv i en god posisjon. Vinner vi de to kommende kampene blir vi blant de beste toerne og da kan vi spille en «finale» mot Nederland hvor kun seier er godt nok for å gå direkte til VM. Det er et greit utgangspunkt, sier «Caro» før hun minner om at det er en jobb som skal gjøres mot Irland først.

– Forhåpentligvis har vi kvittet oss med nervene etter en litt trøblete start i den første kampen. Nå skal vi spille på kunstgress som de fleste er mest vant til hvor det går litt fortere. Det er en fordel for oss. Så må vi jobbe litt mer med å bruke bredden i spillet, å komme mer til innlegg. Gjør vi det vi har trent på tror jeg det blir en god kamp.

VG Live Vi følger Norge-Irland fra klokken 18.00

Landslagstrener Martin Sjögren har dette utgangspunktet før kveldens VM-kvalik klokken 18.00.

– Vi er klar over hva vi burde gjort bedre da vi var i Dublin, selv om vi gjør en mer enn godkjent kamp. For Irland så er utgangspunktet enkelt: Vinner de ikke så er deres VM-kvalik mer eller mindre over. Om det betyr at de går ut mer offensivt enn hjemme får vi se etter hvert. Gjør vi det vi skal, så har vi en god mulighet til å vinne.

PS! Nederland, som topper Norges gruppe, kan pynte på målforskjellen når de møter Slovakia i Heerenveen tirsdag kveld. Slovakene står med 3–18 i målforskjell og 0 poeng.