TAR TROLIG OVER: Bjørn Petter Ingebretsen skal ifølge Drammens Tidende ta over Strømsgodset-jobben. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

DT: Bjørn Petter Ingebretsen tar over Strømsgodset midlertidig

Publisert: 07.06.18 10:43 Oppdatert: 07.06.18 11:13

FOTBALL 2018-06-07T08:43:13Z

Etter hva Drammens Tidende erfarer, er det «BP» Ingebretsen (51) som får oppgaven om å lede Strømsgodset midlertidig etter at Tor Ole Skullerud trakk seg onsdag kveld.

Verken assistent Håkon Wibe-Lund eller Martin Foyston har ønsket å ta over jobben. Det melder den drammensbaserte avisen .

Strømsgodset annonserte onsdag kveld at Tor Ole Skullerud trekker seg som trener for drammensklubben etter snaue to år på Marienlyst Stadion. Bjørn Petter Ingebretsen har tidligere ledet Strømsgodset, men trakk seg i 2016 av helsemessige årsaker.

Han har siden det gjort comeback i trenermanesjen for Fredrikstad FK. Det endte med nedrykk og en retur til støtteapparatet i Strømsgodset.

Tor Ole Skullerud valgte ifølge pressemeldingen selv å trekke seg fra jobben som Godset-trener.

– Jeg velger å trekke meg fra hovedtrenerjobben i Strømsgodset på grunn av for dårlige resultater så langt denne sesongen. Etter hvert føler jeg også på noen dårlige prestasjoner den siste tiden, en opplevelse av at spillerne ikke responderer på det jeg ønsker at vi skal stå for både fotballmessig og som lag og individer. Det har vært mitt ansvar å få oss til å se bra ut, få oss til å dra lasset sammen. Jeg kjenner at vi ikke gjør det i stor nok grad og da er det riktig for meg som leder å tre til side, sa Skullerud til klubbens hjemmeside .

Nå ligger det an til at «BP» altså skal lede laget i den førstkommende kampen mot Start på søndag. Sørlendingene har også ansatt ny trener i form av Kjetil Rekdal.

Sportssjef Jostein Flo kommenterer avgjørelsen til Skullerud slik:

– Vi respekterer at Tor Ole velger å trekke seg om hovedtrener i Strømsgodset. Vi ønsker å takke Tor Ole for jobben han har gjort i klubben. Han har stått sterkt i den motgangen klubben har hatt og vist profesjonalitet i jobben hver eneste dag. Han vil bli husket for de gode resultatene han skapte fjor høst, sier Flo.

Strømsgodset har vært i medienes søkelys av helt andre grunner den siste uken, med verdens raskeste mann, Usain Bolt, på treningsbesøk. Nå har både Bolt og Skullerud forlatt klubben.

Strømsgodsets ledere skal være tilgjengelig for pressen fra klokken 13.

VG kommer tilbake med mer senere!