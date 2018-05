TRIPPEL TAP: Zlatan Ibrahimovic er ikke i sitt beste humør etter tre strake tap i MLS. Nå møter svensken kritikk i Los Angeles. Foto: Thomas Shea / X02835

Galaxy-ekspert stiller spørsmål ved Zlatan

Publisert: 09.05.18 08:20 Oppdatert: 09.05.18 08:37

Etter drømmedebuten har Zlatan Ibrahimovic (37) tapt fire av fem kamper. Nå antyder LA Galaxy-ekspert Kevin Baxter at det ulmer rundt svensken i den amerikanske klubben.

– Er han på vei til å ta over Ashley Coles rolle som kaptein? Synes Ashley Cole det er ok? Spør Los Angeles Times-journalist Baxter i podcasten Corner of The Galaxy .

Natt til søndag tapte LA Galaxy sin tredje strake kamp i MLS. Selv om Ola Kamara utlignet bare fem minutter før full tid ble det til slutt 3–2-nederlag for Houston Dynamo.

Ifølge Aftonbladet var Ibrahimovic rasende etter tapet hvor han for tredje kamp på rad gikk målløs av banen.

– Det er irriterende. Veldig irriterende, sa Zlatan.

– Vi må våkne, ellers kommer dette til å fortsette. Akkurat nå ser det ikke en gang ut som vi vil vinne. Enten våkner jeg og tar tak i det, eller så våkner vi alle.

Kevin Baxter reagerer på uttalelsen.

– Det er tydelig at Zlatan eier garderoben. Slik er det over alt han spiller, sier han og mener svensken bedriver «kaptein-snakk» i media.

– Nå er det Zlatan som snakker sånn. Han har vært her i en måned. Han er ikke kaptein. Ashley Cole er kaptein. Så for meg gir det noen spørsmål. Sier han (Zlatan) ting han ikke burde si? Tar han over Ashley Coles rolle?

LA Times-eksperten følger både treningene og kampene til Galaxy Han har merket Ibrahimovics frustrasjon.

– Veldig frustrert. Han forsto selvsagt at MLS ikke skulle være som Premier League. Det innså han. Men jeg tror ikke han forventet at ligaen skulle være på dette nivået.

Zlatan Ibrahimovic debuterte for LA Galaxy 31. mars i et svært dramatisk lokaloppgjør mot Los Angeles FC. Svensken ble både matchvinner på overtid og scoret fra 40 meter da Galaxy snudde 0–3 til 4–3. I april ble han også matchvinner mot Chicago Fire.

Men ellers har ikke LA Galaxy vært noen stor suksess. Klubben lugger som nummer åtte av de 12 klubbene i Western Conference-delen av MLS.