Så mange VM-millioner går Norge glipp av

Norges Fotballforbund ville fått nesten 80 millioner kroner fra FIFA om herrelandslaget hadde kvalifisert seg til VM.

– Det er mange millioner for å delta. Så kan du plusse på mye penger i tillegg som kunne styrket norsk fotball. Både i eliten og for unge. Den summen ville hatt voldsom betydning, sier Nils Johan Semb , toppfotballsjefen som blir sportssjef for A-landslaget i august .

Premiepenger i VM Vinneren: 310.752.600 millioner kroner Tapende finalist: 228.975.600 millioner kroner Tredjeplass: 196.264.800 millioner kroner Fjerdeplass: 179.909.400 millioner kroner Kvartfinale: 130.843.200 millioner kroner Åttedelsfinale: 98.132.400 millioner kroner Gruppespill: 65.421.600 millioner kroner Sum til forberedelser: 12.266.550 millioner kroner Kilde: FIFA Summer oppgitt i dollar, omregnet til NOK via DNB.



Hadde Norge tatt seg til VM ville NFF mottatt 77,7 millioner fra FIFA (se faktaboks).

12,3 millioner for å forberede seg, pluss 65,4 millioner for å delta i gruppespillet. Det ville økt NFFs inntekter med 15 prosent ut fra deres budsjettall.

Sverige er allerede sikret i overkant av 98 millioner kroner ettersom de har tatt seg til åttedelsfinalen. Om laget slår England, økes summen til 130 mill.

Spillerbonuser

Dog skulle spillerne fordelt 25 prosent av premiepengene gjennom bonusavtalen deres.

– Det ligger ekstremt mye penger å delta i mesterskap. Norsk fotballs satsing ville dratt god nytte av disse pengene. Utvilsomt , sier Kai-Erik Arstad, assisterende generalsekretær og økonomidirektør i NFF.

Han tror også økonomien ville blomstret i flere «sidespor».

– Flere ville nok kommet på kamp i Norge og sponsorater ville blitt mer verdt. Det er en stund siden vi var der, så vi har ikke finregnet på det. Men håper å kunne gjøre det til neste EM, sier Arstad.

Sportslig tap

Også sportslig mener Semb at Norge taper terreng til VM-nasjonene.

– Det er en veldig stor fordel å være med. Du har ikke så mange internasjonale perioder, så lagene får mer tid sammen. De driller laget på en helt annen måte som tas med videre. Det er et stort pluss. Det så vi ikke minst på 90-tallet, mener mannen som sist tok Norge til et mesterskap: EM 2000.

Semb var en uke i Russland tidlig i VM, den syvende utgaven han har vært til stede på rad. Han mener årets VM sammen med Tyskland i 2006 er det beste med tanke på logistikk og atmosfære.

– Fotballmessig er det spennende. Det er få av de store nasjonene som har innfridd og de små nasjonene har gitt dem kamp. Selv om det bare er Tyskland av de ordentlig store som snublet , kunne det vært flere, sier Semb.

Den nordiske innsatsen i VM gleder Vestfold-mannen.

– Det inspirerer at land vi vet vi er jevngode med gjør det bra. Det vanskeligste for oss er å komme med. Man skal være ydmyk når man ikke er med, men jeg tror det er såpass jevnt bak de aller beste, at vi kunne gjort det bra. Vi har et godt lag på gang, sier han.

– Klar fremgang

Semb er optimistisk og fornøyd med utviklingen siden Lars Lagerbäck tok over.

– Det har vært en klar fremgang. Utenom smellen i Tyskland har det gått jevnt fremover. Vi har en bra generasjon og flere spillere som er faste på høyt nivå. Med «Moi» nå er det fire i Premier League . Det er lenge siden.

I likhet med mange andre er han nysgjerrig på hvor Martin Ødegaard ender opp neste sesong.

– Det klubbvalget blir spennende. Det blir en viktig sesong for han. Han må være i et lag og liga som er bra, og han må spille fast, sier Semb, som holder Brasil som VM-favoritt.

– Men jeg blir ikke overrasket om Belgia eller Uruguay vinner.

