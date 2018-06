SITUASJONEN: Jimmy Durmaz takler Timo Werner på overtid. Dommeren blåser for frispark – og siden skrur Toni Kroos ballen i mål til Tyskland-seier. Foto: Bjørn S. Delebekk

Netthets mot Durmaz etter frisparket: – De får bare hate meg

Publisert: 24.06.18 05:44

SOTSJI (VG) (Tyskland-Sverige 2–1) Innbytteren Jimmy Durmaz laget frisparket som Toni Kroos siden skrudde inn til tysk seier. Etterpå har det strømmet inn med hat, og til og med dødstrusler, mot 29-åringen på sosiale medier.

I intervjusonen på Fisht stadion i Sotsji forsvarer de svenske spillerne én etter én sin ulykkelige lagkamerat sent lørdag kveld.

– Det er idiotisk å gi ham hat for dette, sier John Guidetti når han kommer som en av de første ut av garderoben.

– Folk skal gi faen i å skylde på én person. Vi vinner som et lag, og vi taper som et lag, sier lagkameraten Albin Ekdal.

– Det er så ekstremt vanskelig der nede på banen. Du skal ta avgjørelser så utrolig kjapt, sier målmannen Robin Olsen.

Jimmy Durmaz selv tar det hele med knusende ro når han kommer ut nydusjet, med dress og slips. Han svarer rakrygget på spørsmål fra svenske journalister og VG.

Ved 05-tiden søndag morgen hadde Dumaz fått over 13.000 kommentarer under sitt siste Instagram-bilde. En del av dem er grove, rasistiske og til og med dødstrusler. Selv har han ikke sjekket Instragram-kontoen, sier han:

– Nei, det har ikke vært tid til det. Jeg har alltid hat på min Instagram, så det er ingen fare. De får bare fortsette å hate.

– Var det frispark?

– Jeg traff hælen hans. Jeg prøvde å dekke et innlegg. Om det var frispark, vet jeg ikke.

– Venner du deg til hatet?

– Når du har hatt det hele livet, så er det ingen fare.

Gjennom natten har det imidlertid strømmet inn langt flere støtte kommentarer fra personer som forsvarer Dumaz fra hetsen - både under det aktuelle Instagram-bildet og i sosiale medier generelt. Deriblant på Twitter:

Føler seg ikke som «syndebukk»

Jimmy Durmaz sier at lørdagens tap var et vondt tap, men at de skal slå tilbake mot Mexico.

– Tar dere med selvtillit fra Tyskland-kampen din? spør VG.

Etter å ha fått en kjapp oversettelse av selvtillit til «självförtroende», svarer Toulouse-spilleren:

– Ja, det er mye å ta med seg. 1–0 over Mexico er nok. Vi skal prøve å vinne den kampen. Vi matcher alle lag i verden. Vi kan avgjøre også mot Tyskland.

Han føler seg ikke som «syndebukk»:

– Vi tenker ikke sånn i dette laget. Hvis en gjør en feil, så gjør vi alle feil. Og om en scorer mål, så scorer vi alle. Det er sånn vi har kommet hit.

– Aldri opplevd et så tungt tap

Frisparket ble laget da Timo Werner prøvde å komme forbi på venstresiden – som han hadde gjort så mange ganger. Durmaz ville hindre det, men traff altså hælen til tyskeren. Toni Kroos scoret.

– Det er leit at Kroos får sitt livs treff på overtid – fra vanskelig vinkel ... Dette er en av de tyngste tapene mange av oss har opplevd, sier Ludwig Augustinsson.

– Hva sier du om Mexico-kampen nå?

– Det er et lag som har gjort det veldig bra til nå, men vi har virkelig tro på at vi kan vinne 1–0 og klare det. Selv om det er veldig tungt nå, så er det fortsatt gode muligheter, fastslår Werder Bremen-spilleren.

Keeper Robin Olsen var knust etterpå. Han innrømmet at tårene hadde kommet.

– Jeg har aldri opplevd et så tungt tap noen gang.