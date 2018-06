DØMT FOR SKATTEFUSK: Cristiano Ronaldo, her på vei inn i Real Madrids spillerhotell foran CL-finalen i Cardiff i fjor, er dømt til to års betinget fengsel. Foto: JAVIER SORIANO / AFP

Cristiano Ronaldo dømt til to års betinget fengsel for skattefusk

Jens Friberg

Publisert: 15.06.18 15:14 Oppdatert: 15.06.18 16:51

Cristiano Ronaldo (33) har vedtatt en dom på to års betinget fengsel og en bot på drøye 170 millioner kroner for skattefusk. Men han kommer neppe til å tilbringe en eneste dag bak murene.

Real Madrid- og Portugal-stjernen Cristiano Ronaldo har under lengre tid vært under etterforskning av spanske skattemyndigheter og i dag kom den rettskraftige dommen - som resultat av et forlik. Det skriver den spanske avisen El Mundo .

Ronaldo skal ha innrømmet fire brudd på den spanske skatteloven og gått med på betale tilbake det han skylder i skatt, pluss gebyrer og saksomkostninger. Den totale summen er på 18,8 millioner euro, eller drøye 170 millioner kroner.

Spanske skattemyndigheter skal ha avslått et tilbud på rundt 130 millioner kroner forrige sommer og El Mundo melder om tøffe forhandlinger mellom myndighetene og Ronaldos advokater.

Den spanske avisen melder videre at den portugisiske stjernespilleren, som har blitt kåret til verdens beste fem ganger totalt og de to siste årene, har lykkes i å redusere beløpet han skal ha unndratt fra drøye 130 millioner kroner til litt over 50 millioner i oppgjøret.

Gjør som Messi

Dommen går inn i en rekke av sanksjoner mot fotballspillere i Spania, som har vært under lupen hos de spanske skattemyndighetene. Også Lionel Messi har blitt dømt til betinget fengsel for liknende forhold.

En forutsetning for avtalen mellom Ronaldo og skattemyndigheten, ifølge El Mundo, er at dommen skal være betinget. I tillegg gir spansk lov åpning for at førstegangsforbrytere med en dom under to år kan sone på prøve.

Det betyr at Ronaldo i praksis neppe vil sone en dag innenfor fengselsmurene - også det på samme måte som Lionel Messi.

Faktisk har tilfellene så mye til felles at Ronaldo skal ha brukt argentinerens rettergang som bevis på at han selv ble urettferdig behandlet. 33-åringen skal ha vært svært misfornøyd med både skattemyndighetenes etterforskning og Real Madrids støtte, så misfornøyd at han skal ha vurdert å forlate Spania av nettopp disse årsakene.

Gjemte unna 1,3 milliarder

Det er for å ha gjemt unna totalt over 1,3 milliarder norske kroner i skatteparadiser i Sveits og De britiske jomfruøyene at Ronaldo har blitt satt under etterforskning.

Det tyske magasinet Der Spiegel avslørte i desember 2016 at Ronaldo skal ha betalt så å si null kroner i skatt de siste årene.

Den spanske statsadvokaten har tidligere mistenkt Ronaldo for flere økonomiske lovbrudd i tidsrommet 2011 til 2014, da med mistanke om at han hadde lurt unna skatt på de kommersielle rettighetene hans. Også i disse tilfellene endte det med forlik.

Nå har etterforskningen fått en slutt - og Ronaldo kan fokusere fullt ut på VM-åpningen mot Spania klokken 20 i kveld.