TRØSTET: Den engelske landslagssjefen klemmer Mateus Uribe, som nettopp har skutt i tverrliggeren og vært med på å sende sitt land ut av VM. Til venstre Colombias trener José Pékerman. Foto: CARL RECINE / Reuters

Er dette VMs fineste bilde?

Publisert: 09.07.18 17:25

ST. PETERSBURG (VG) «Two questions about Sweden, Mr. Southgate?»

England har akkurat vunnet straffeduellen med Colombia, Sverige blir neste motstander og VG spør om en kommentar. Den engelske landslagssjefen stopper opp litt , møter blikket ditt og ser oppriktig beklagende ut da han med kroppsspråket sier «sorry, jeg må videre».

Southgate hadde allerede vært på den offisielle pressekonferansen, gitt TV-intervjuer, snakket lenge til en haug av engelske avisjournalister og skulle i enda flere TV-intervjuer. Det er til å forstå at han ikke hadde tid til å stoppe. Likevel var det noe med responsen som tyder på at han behandler alle på en ordentlig måte.

Og her er et veldig mye bedre eksempel på hva mannen som har fått England til VM-semifinale mot Kroatia er laget av: Rett etter Colombia-triumfen i 8-delsfinalen var han i ekstase, selvsagt, slike øyeblikk må man dele med sine egne.

Men det var andre øyeblikk på Spartak stadion også, det var spillere som opplevde det tyngste i karrieren. Southgate så fortvilelsen til colombianerne, og bedre enn noen der ute visste han hvor vondt de hadde det. Da tok han en trøsterunde til nedbrutte motstandere, som Cuadrado, Falcao, Mojica, Zapata og Ospina, og ett bilde er kanskje VMs fineste: Den engelske landslagssjefen som klemmer Mateus Uribe.

Der sto han som skjøt i tverrliggeren og følte at han sviktet hele nasjonen sin, omfavnet av han som hadde det på samme måte for 22 år siden. Han vet hva som venter Uribe de neste årene. Southgate er aldri blitt kvitt stempelet som straffesynderen.

«For meg var det helt naturlig, men det er jo alltid lettere å være storsinnet når du vinner. Det er når du taper du viser hvem du er», sier han selv, og mer enn antyder at han har planer om å være den samme selv om det skulle bli nederlag i semifinalen eller i finalen.

The Guardian skriver at landslagssjefen er «så forbannet lett å like». Han fremstår så jordnær, grundig og klok, og kanskje er det hans trygghet som har løftet en fersk spillergruppe til Englands første VM-semifinale på 28 år.

Southgate representerer en ny tid. Han reiser til USA og ser på Super Bowl fordi han vil lære, mens engelskmenn mener han heller bør se Liverpool-Tottenham. Han kommer hjem med dødballideer inspirert av både basketball og amerikansk fotball, England scorer på corner hele tiden, lurer svenskene trill rundt og luftsvake Emil Forsberg ender opp med å markere Harry Maguire.

Han forbereder spillerne på alt som kan skje i en lang VM-turnering, og straffehelten Eric Dier mente at det var grunnen til at England beholdt roen da Colombia utlignet på overtid.

Glenn Hoddle sendte frem David Batty for å ta karrierens første straffe, som den femte engelskmannen, da han misset mot Argentina i 1998-VM. Darius Vassell var helt uforberedt og ville ikke skyte, da han feilet og Svennis' England røk ut i EM i 2004. Etter at tre av fire engelskmenn misset mot Portugal i VM i 2006, var den svenske sjefens konklusjon at «engelskmenn ikke er gode under press».

Roy Hodgson uttalte foran Brasil-VM i 2014: «Jeg må bare si at det temaet (straffer) kjeder meg litt. Jeg kommer garantert ikke til å tenke mye på det før vi er videre fra gruppespillet.» Han slapp å tenke. England gikk ikke videre.

Gareth Southgate hadde tenkt. Han følte seg som «en frivillig» da han bommet selv i EM i 1996, og 22 prosent av VM-kampene er avgjort på straffer siden starten i 1982.

Denne gangen skulle engelskmennene «eie prosessen», ned til de minste detaljene, som at alle straffeskytterne fikk ballen servert av keeper Jordan Pickford. Ingen skulle trenge å mase for å få tak i den, kanskje ende opp med å måtte dra den ut av hendene til motstanderens keeper. De engelske spillerne har også tatt «straffe etter straffe etter straffe», for å bruke Kieran Trippiers ord, med slitne bein etter lange treningsøkter.

Kanskje er det derfor de er i semifinalen. Helt sikkert er det at England er i ferd med å ta fullstendig av. Nærmere halvparten av de 55 millioner innbyggerne har fulgt de siste kampene.

Dette kan bli VM-gull.

Var Gareth Southgate forberedt på dét også?