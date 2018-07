45 magiske minutter var nok for Sarpsborg – høvlet over Ranheim

Publisert: 08.07.18 19:52 Oppdatert: 08.07.18 20:36

(Sarpsborg 08 – Ranheim 4–1) Ranheim har slitt på bortebane den siste tiden. Mot Sarpsborg gikk det fra vondt til verre.

0–4 for Bodø/Glimt og 0–3 for Strømsgodset var resultatene på bortebane Ranheim friskt i minne tok med seg til Sarpsborg. Målet var å gjøre noe med den fæle trenden, men en 45 minutters oppvisning i angrepsfotball fra Sarpsborg, gjorde det komplett umulig.

Sarpingene gjorde nemlig kort prosess i første omgang:

Kristoffer Zachariassen ga vertene en drømmestart kampen da han hamret de i ledelsen etter seks minutter med en lekker volley.

Deretter var det Amin Askars tur. Han dro ballen med seg innover i banen etter at Ranheim spilte bort ballen på egen halvdel, før han banket ballen i mål via undersiden av tverrliggeren.

På overtid av den første omgangen var Ole Jørgen Halvorsen iskald fra ellevemetersmerket da Sarpsborg ble tildelt straffe.

– Det er slik vi ønsker å fremstå. Det var en veldig bra første omgang, får bra uttelling og er veldig god, sier Halvorsen i et intervju vist på Eurosport etter kampen.

Med 3–0 til pause var kampen så godt som avgjort. Men Ranheim hadde ikke gitt opp.

– Det var mye smelling i garderoben. Det var en mørk 1. omgang, sier Mads Reginiussen, Ranheims toppscorer (syv mål) etter kampen.

– Vi var klare på det i pausen at slik kan vi ikke opptre. 1. omgang sjokkerende svak. At vi skjerper oss etter pause, det skulle bare mangle, sier Ranheim-trener Svein Maalen.

En ny vind

Smellingen hadde nok effekt, for ut av garderoben kom et heltent Ranheim-lag, som styrte det meste – akkurat som hjemmelaget gjorde i første omgang.

Etter 57 minutter skulle de også få lønn for strevet. Innbytter Simen Sandmæl steg til værs og stanget et Øyvind Storflor-innlegg i mål.

På det tidspunktet så det ut som Ranheim virkelig skulle gå for det som ville vært et sensasjonelt comeback, men de skulle kjapt få en i fleisen. Ti minutter etter reduseringen rundet Rashad Muhammed Ranheims målvakt Even Barli, og ble lagt i bakken.

Etter at brennhete Muhammed skaffet straffe, var Halvorsen iskald da han gikk frem – igjen. Selv om Barli kastet seg riktig vei – for andre gang – gikk straffen i mål.

– Vi får troen etter reduseringen, men så får vi en imot, og etter det blir det bare løping, oppsummerer en slukkøret Reginiussen.

Dermed fikk sarpingene virkelig revansjert 1–2-tapet da disse to møttes for en knapp måned siden . Ranheim taper terreng til Rosenborg, som nå er fire poeng foran «lillebror».

Likevel la Reginiussen vekt på hvor fantastisk vårsesongen har vært.

– Det har gått over all forventning. Det har vært et eventyr, og vi har fått leve ut drømmen. Vi kan ikke klage på noe som helst, bortsett fra at vi har gått på noen stygge smeller. Vi må kanskje heve bunnivået vårt, sier Reginiussen, som nå gleder seg til ferie.

– Jeg tror det blir en artig høst, men akkurat nå tror jeg vi trenger litt fri. Det blir godt, fastslår han.

Sarpsborg derimot, de får ingen ferie. De skal ut i Europa League-kvalifisering mot islandske IBV Vestmannaeyjar. Sarpingene klatrer til 5. plass i Eliteserien med dette resultatet, og det er en fin selvtillitsboost å ta med seg til Europa League-kampen førstkommende torsdag.