Ranheims lønnsbudsjett: 90 mill. mindre enn RBKs

SOTOGRANDE (VG) «Så langt har det blitt kommunisert at dette er en gjeng amatører. Jobb og skole må ikke settes i sammenheng med amatørskap».

Ranheim-leder Frank Lidahl er krystallklar overfor VG.

– Vi er en fantastisk profesjonell gjeng som arbeider med terningkast 6-kvalitet i alt vi gjør, legger han til.

Studenter, lærere, økonomer og eiendomsmeglere inntar Eliteserien, skrev VG i fjor. Ranheim slo Sogndal i kvaliken, og rykket opp med samlet lønnskostnader på bare seks millioner kroner.

Har lønnstak

Hos naboen Rosenborg var lønnskostnadene på 130 millioner kroner (for hele RBK-konsernet). RBK omsatte for historisk høye 304,4 millioner kroner i fjor.

I år budsjetterer Ranheim med 8,7 millioner kroner i lønnskostnader, fordelt slik: Spillerlønn 4,1 mill., trener/støtteapparat 2,5 mill., administrasjon 2,0 mill. og andre personalkostander 0,1 millioner.

Ranheim, som etter banetrøbbelet i første serierunde serieåpner mandag, har et totalbudsjett på rundt 17 millioner kroner i 2018.

Rosenborg-konsernet budsjetterer med 98,3 millioner kroner i lønnskostnader, men med suksess i Europa vil det tallet bli mye høyere.

– Ranheim har ikke noe valg. De har prøvd seg på det opp gjennom historien, å hente inn spillere og betale dem godt, eller i hvert fall betale dem, men det har de lagt bort. De guttene i Ranheim spiller jo nesten gratis, sier trenerlegenden Nils Arne Eggen.

Han fungerer som en slags mentor for Ranheim-trener Svein Maalen, og har også barnebarnet Christian Rismark Eggen i klubben.

– Ranheim har et veldig sunt utgangspunkt. Det er først og fremst oppe for å lære. De har laget en linje som går på at det er lokale spillere og Ranheim-gutter som spiller der, sier Eggen.

Etter det VG forstår er det et lønnstak på 25.000 i måneden for spillere i Ranheim.

– Alle fotballspillere har godt av å gjøre litt ved siden, om det er skole eller jobb, så er det godt for hodet. Det gjør at vi klarer å koble av. Kanskje kan vi gjøre det til en liten fordel, selv om vi skulle ønske at vi hadde profesjonalisert det enda mer, sier midtstopper Christian Rismark Eggen, som både er lærerstudent og jobber deltid i DNB.

– Ikke undervurdert

Ranheim-stikkord fra han er «treningskultur», «fellesskap» og «et rått kollektiv».

– I vår garderobe prates det mye fotball. Profesjonaliteten i det vi gjør tror jeg er topp, topp nivå, sier han.

Midtbanespiller Kristoffer Løkberg, med en fortid i blant annet Sheffield United, beskriver Ranheim-gjengen som en sprudlende og offensiv gjeng med spilleglede og en rå vinnervilje.

– Jeg tror ikke vi er undervurdert. Folk vurderer oss der vi er, men så gjenstår det å se hvor gode vi kan bli i løpet av en sesong, sier han.

– Vi har ikke tenkt å være i Eliteserien for å delta. Vi skal bite fra oss skikkelig og tråkke de store på tærne, og se hva vi kan få til. Etter så mange sesonger i 1. divisjon, så kribler det litt ekstra når du vet at du skal opp mot store gutta, sier Løkberg.

Nils Arne Eggen mener at Ranheim-laget er byd på spisskompetanse.

– Rollefordelingen er veldig god i det laget. De spiller der de kan utføre det beste ut fra sine forutsetninger. De får brukt det de virkelig er gode ti. Det har Svein (Maalen) og resten av gjengen vært flinke.

Ifølge daglig leder Frank Lidahl er Svein Maalen sannsynlig den treneren i Norge som er best på 4-3-3.

– Vi ønsker å være like profesjonelle som de andre, kanskje enda mer. Vi må kanskje være det for å henge med. Forskjellen er at spillerne har andre ting ved siden av fotballen, sier Maalen.

Selv har han fått fulltidsstilling i klubben i år, og tjener ifølge seg selv en «normal, fornuftig industriarbeiderlønn». Maalen mener det er sunt å få impulser fra andre miljø, og forteller at de fleste nok har tilpasset hverdagen litt ekstra til fotballsatsing i år.

Men det er bare snakk om små justeringer, som å flytte noen treninger til tidlig ettermiddag.

– Utfordringen er først og fremst restitusjon og hvile. Vi trener mye, og folk skal være skjerpa hele tiden. Våre spillere har mindre tid til å restituere og hvile seg, sier han.