Salah scoret sitt 50. i Liverpool-målfest mot Crystal Palace

(Liverpool – Crystal Palace 4–3, Bournemouth - West Ham 2–0) Crystal Palace sendte sjokkbølger gjennom Anfield og ledet til pause. Men så våknet Premier Leagues toppscorer Mohamed Salah (26).

Liverpools stjernespiller scoret mål nummer 49 og 50 i Premier League og var avgjørende da Liverpool snudde til seier ved to anledninger. Han er dermed den første fra Egypt som når 50 seriemål i karrieren.

– Helt ærlig så hadde vi forventet en tøff kamp, og de spilte bra og var kompakt foran boksen. Men det viktigste er at vi fikk det resultatet vi ville ha, selv om det er tungt å slippe inn tre mål. Det må vi bare akseptere og leve med, sa matchvinneren til Sky Sports.

Minuttet etter pause tuppet han inn 1–1-målet etter at et skudd fra Virgil van Dijk hadde skiftet retning.

Og kvarteret før slutt tuppet han også inn seiersmålet 3–2, med god hjelp av en keepertabbe fra 39 år gamle Julián Speroni, som måtte vokte Palace-buret .

Toppscorer i Premier League: 1. Mohamed Salah (Liverpool) 16 mål 2. Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) 14 3. Harry Kane (Tottenham) 14 4. Sergio Agüero (Manchester City) 10 4. Eden Hazard (Chelsea) 10 4. Callum Wilson (Bournemouth) 10

Liverpool ligger dermed ligger syv poeng foran de regjerende mesterne Manchester City, som møter tabelljumbo Huddersfield søndag.

Men det var gjestene som kom fant nettmaskene først på Anfield. Andros Townsend satte inn 1–0 etter et flott innlegg av Wilfried Zaha etter 34 minutter.

– De er svært gode på kontringsangrep og dødballen. Zaha er en verdensklassespiller og når han er én-mot-én så havnet vi under, sa Liverpool-trener Jürgen Klopp til BBC.

Og kun seks minutter etter Salahs utligning til 1–1, la Roberto Firmino på til 2–1. Brassen fikk altfor god tid av James Tomkins i feltet, og sendte Liverpool i ledelsen.

Men Tomkins gjorde opp for seg etter 65 minutter. Han stanget inn utligningen til 2–2 etter en corner.

Premier League-resultater lørdag Wolverhampton – Leicester 4-3, Bournemouth – West Ham 2-0, Liverpool – Crystal Palace 4-3, Manchester U. – Brighton 2-1, Newcastle – Cardiff 3-0, Southampton – Everton 2-1, Watford – Burnley 0-0. Senere kampstart: Arsenal – Chelsea (18.30). Spilles søndag: Huddersfield – Manchester C., Fulham – Tottenham.

Saidio Mané punkterte i realiteten kampen på overtid med sin 4–2-scoring, selv om Max Meyer reduserte til 3–4 sekunder før slutt.

Høyrebackreserve for kneskadede Trent Alexander-Arnold, James Milner, fikk to gule kort på tampen (i 82. og 89. minutt) og må derfor stå over neste kamp mot Leicester.

King scoret i Bournemouth-seier

King var frisk i store deler av Bournemouths-seier, og skapte stadig problemer for West Ham-forsvaret.

På overtid sikret han de tre poengene da han satte ballen i åpent mål etter å ha blitt servert av David Brooks. En etterlengtet seier for Bournemouth, som hadde gått fem kamper uten å vinne.

