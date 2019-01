ED BESTEMMER: Ed Woodward (t.h.) er Manchester Uniteds direktør og mannen som har siste ord om hvem som blir fast manager til sommeren. Han har foreløpig ikke tatt opp temaet med Solskjær. Foto: Getty Images

Solskjær: Har ikke «tatt praten» med sjefen

MANCHESTER (VG) Permanent managerjobb i Manchester United har foreløpig ikke vært et tema mellom Ole Gunnar Solskjær (45) og direktør Ed Woodward (47).

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 11.01.19 23:30

Den midlertidige manageren fikk på pressekonferansen før søndagens Tottenham-kamp spørsmål om han har diskutert «situasjonen sin» med Woodward når det kommer til mulighetene for å få jobben fast til sommeren.

– Nei, vi har ikke tatt den praten, sier Solskjær.

– Det er ikke sånn at du først planlegger fem eller seks måneder frem i tid, og så plutselig endrer det etter to uker. Nei, ingenting har endret seg, sier nordmannen.

Han fortsetter:

– Vi jobber bare hver eneste dag for å forbedre laget her. Jeg må si at jeg jobber med et fantastisk støtteapparat. Vi skal sette sammen en plan om hvordan vi vil se ut de neste månedene.

Solskjær som kandidat til den permanente jobben har blitt et tema blant medier og eksperter etter hans fem seirer av fem mulige så langt. Paul Scholes, Alan Shearer og Dimitar Berbatov er noen av personlighetene som har uttalt at de mener eller håper Solskjær får jobben til sommeren.

– Selvfølgelig vil jeg ikke dra. Det er en så fantastisk gjeng med spillere. Men jeg gjør jobben min, og fokuserer på neste kamp mens jeg er her, har Solskjær selv uttalt på spørsmål om han ønsker å være i Manchester United lengre enn til mai.

I et intervju med Daily Mail sier imidlertid Moldes administrerende direktør Øystein Neerland at de ikke har noen intensjoner om å la Solskjær være borte lengre enn planlagt.

– Avtalen varer til 12. mai. Det er vår plan A og vår plan B. Vi har ingen plan C, sier Neerland i en reportasje fra Molde i avisens fredagsutgave.

Trolig er Tottenham-sjef Mauricio Pochettino, som Solskjær møter søndag ettermiddag, den aller største favoritten til å få jobben.

– Jeg har bare møtt ham én gang selv. Han var en veldig hyggelig man å snakke med, og vi tok en fin prat. Han er sannsynligvis en veldig god «man manager», men du må spørre noen andre. Fra utsiden ser det i hvert fall sånn ut, sier Solskjær om sin «rival».

– Spiller han på riktig måte for United?

– Han har gode spillere, det samme gjelder meg. Det er lettere å spille angrepsfotball når du har gode spillere, og han har mange gode spillere.