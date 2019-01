DELER NAVN: Ole Gunnar Desay er oppkalt etter Solskjær. Her holder han opp nordmannens drakt fra den gylne 1998/99-sesongen. Bak ham skjuler Old Trafford seg i tåken. Foto: Privat

Engelske Ole Gunnar (19) er født 35 dager etter Solskjærs finalemål

MANCHESTER (VG) Den 26. mai 1999 avgjorde Ole Gunnar Solskjær (45) finalen i Champions League på overtid. En drøy måned senere ble Ole Gunnar Desay (19) født.

Publisert: 25.01.19 12:50

Manchester-studenten så verden den 30. juni 1999, og ja, han er oppkalt etter nordmannen som nesten 20 år senere sitter i sjefsstolen på Old Trafford.

– Pappa har vært en kjempestor United-fan hele livet og var spesielt aktiv på 1980- og 90-tallet. Han fløy til Barcelona for å se finalen mens mamma var høygravid. Jeg tror ikke hun var så imponert, sier Ole Gunnar Desay til VG og ler.

– Mamma ville egentlig kalle meg Zack fordi søsteren min heter Zoe, forteller han.

Men en historisk sesong var i anmarsj for farens favorittlag. Den 16. mai vant de Premier League . Den 22. mai vant de FA-cupen. En seier i Champions League-finalen i Barcelona den påfølgende helgen ville derfor sikre Manchester United en historisk trippeltriumf.

– Da sa pappa at de skulle kalle opp barnet etter den som eventuelt scoret vinnermålet. Da ble det bare sånn. Jeg er sikker på at de kranglet litt om det, men tydeligvis ikke nok, sier Desay.

For den 26. mai 1999 kom Solskjær inn fra benken på Camp Nou og scoret vinnermålet tre minutter på overtid. Dermed ga han også navn til gutten som ble født 35 dager senere i Lake District i Nordvest-England.

– Et ganske merkelig navn

Det er registrert ni barn med navnet Ole som ble født i England og Wales i 1999, men VG har foreløpig ikke funnet noen andre som har fått Solskjærs fulle dobbeltnavn.

– De fleste kaller meg Ole, noen sier også Gunnar. Det har stort sett vært et fint navn å ha, og en god måte å bryte isen på når jeg møter nye folk. Det gjør at jeg skiller meg ut litt, for det er jo et ganske merkelig navn å ha som engelskmann, sier Desay, som selv aldri har møtt noen med et lignende navn.

– Er det mange som stusser over navnet ditt?

– Ja, definitivt. Da jeg gikk på skolen var det mange som uttalte det feil. Men etter at jeg flyttet til Manchester for å studere i 2017, så er det flere som skjønner hvor navnet kommer fra, sier 19-åringen som vokste opp i Wales.

Han er for ung til å huske Solskjær som spiller selv, ettersom han bare var åtte år gammel da nordmannen la opp.

– Men jeg har fått høre så mange historier av pappa og bestemor. Det største var selvfølgelig finalemålet. Jeg føler at jeg er knyttet til det selv om jeg ikke var født, sier Desay, som i 18-årsgave av faren sin fikk et album fullt av bilder, autografer og avisutklipp om Solskjær.

– En interessant og personlig gave, sier han.











Fikk gratulasjoner

Nå er navnet hans i vinden igjen for fullt, ettersom Solskjær har ledet Manchester United til syv strake seirer som midlertidig manager.

– Jeg fikk mange meldinger av venner som «gratulerte meg med jobben» da Solskjær ble klar for United. Det samme skjedde da han dro til Cardiff. Folk på min alder har ikke hatt noe forhold til Solskjær frem til nå, så det er lettere for meg nå som jeg slipper å forklare hvorfor jeg heter Ole Gunnar, sier Desay.

Han har i flere år spilt halvprofesjonell fotball, men som back har han ikke mange fellestrekk med sin navnebror på banen.

– Jeg har ikke den samme målteften, nei. Men jeg pleier å gjøre et poeng ut av navnet mitt når jeg en sjelden gang scorer, ler han.

Foreløpig har en travel studiehverdag og dyre billettpriser hindret ham i å få oppleve Manchester United på Old Trafford under Solskjær, men han har som mål å komme seg på kamp i løpet av våren.

– Har du møtt Solskjær selv?

– Nei, dessverre. Det ville vært en drøm, sier Desay, som er storfornøyd med navnebrorens start som manager:

– Han får laget til å spille utrolig fin fotball og får det beste ut av alle spillerne. Jeg ser ingen grunn til at han ikke skulle få jobben fast hvis han fortsetter å gjøre det sånn.