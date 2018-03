Foto: Alberto Estevez / EFE

Påminnelse: Messi er IKKE ustoppelig

Publisert: 15.03.18 00:04 Oppdatert: 15.03.18 00:43

Når Antonio Conte forlater Camp Nou med armen rundt Lionel Messi, er det vel ganske enkelt å konkludere med hva Chelsea-manageren tenker.

– Det var du som slo oss, din umulige lille trollmann.

– Det laget som har Messi er Champions League -favoritt, sa Pep Guardiola i desember. Han sier nok det samme i mars.

– Hvis vi tar av Messi Barcelona-drakten, og setter på ham vår trøye, så vinner vi, sa Atlético Madrid-trener Diego Simeone etter 0–1-tapet på Camp Nou for noen uker siden.

Messi scoret tre og hadde et fantastisk forarbeid til det fjerde da Barcelona gikk videre med 4–1 sammenlagt. Messi er så god at det ikke er noen vits i mase så mye mer om det, men samtidig er det lett å bli revet med på slike kvelder og spørsmålet er også: Er Messi for viktig for denne Barcelona-utgaven?

Hva skjer hvis motstanderne lykkes med å ta ham ut, som Chelsea greide i store deler av møtet på Stamford Bridge? Hva skjer når han og Barcelona skal opp mot klart sterkere motstandere enn et Chelsea som ikke imponerer noen i Premier League?

Gerard Piqué, Sergio Busquets, Andrés Iniesta og Lionel Messi, hele stammen og halve laget, startet også Champions League-finalen i 2009. Kan de virkelig grave frem sin fjerde tittel sammen, tre år etter den forrige?

Lionel Messi er verdens overlegent beste spiller, men selv om han ser ustoppelig ut, så er han jo ikke det. Det er lett å glemme at Messi og Barcelona har bråstoppet i kvartfinalen i to sesonger på rad: Fullstendig kneblet av Juventus i fjor (0–3 sammenlagt), og Messi var uten scoring da det ble tap for Atlético Madrid i 2016 (2–3 sammenlagt).

Ernesto Valverdes Barça ser stødigere ut, men møtene med Chelsea viste at det absolutt er mulig å stresse og presse det spanske storlaget. I London var Chelsea best i lange perioder, og 3–0-seieren på Camp Nou speiler på ingen måte kampbildet.

Men Barcelona er i kvartfinalen igjen, for ellevte år på rad. Real Madrid er med for åttende år på rad, Bayern München for sjette år på rad. Det er de tre store, og jeg mener at man grovt sett kan dele inn de gjenværende åtte lagene i tre potter:

Favorittene : De tre gjengangerne, pluss Manchester City.

Outsiderne : Liverpool og Juventus.

De sjanseløse : Roma og Sevilla.

Real Madrid kommer snikende med en stadig skarpere Cristiano Ronaldo. Selv om Messi er best, har Ronaldo vært råest i Champions League-sluttspillet de siste årene, bare bedre og bedre når kampene blir større og større. Fra kvartfinalen og inn har altså Messi scoret null mål de to siste sesongene, mens Ronaldo har banket inn 13 (!) og skutt sitt lag til to strake titler.

Bayern kommer også snikende under ledelse av «bestefar» Jupp Heynckes, selv om tyskerne skal være glade for at det gikk tungt i sesongåpningen under Carlo Ancelotti. Det er ikke lett å synes synd på Paris Saint-Germain, men belønningen for å vinne gruppen foran Bayern var å møte Real Madrid i kvartfinalen, mens Bayern kunne leke seg til 8–1 sammenlagt mot Besiktas.

Manchester City herjer i Premier League, men møtte Basel og er ikke testet skikkelig i Champions League ennå. Dessuten har City bare vært i kvartfinalen én gang (ble slått ut i semifinalen), men med erfarne spillere som Kompany, Fernandino, Silva, Agüero så skal det vel ikke legges så mye vekt på det.

Liverpools kan true de fleste på sitt beste, men har laget den defensive stabiliteten som skal til i dette selskapet? Juventus, finalist i 2015 og 2017, er også en lei motstander for alle, dersom laget får orden på sin defensive stabilitet.

Alle som synes det er morsomst med «fattige» lag som klarer å utfordre rikingene, kan holde med Roma og Sevilla. Begge er økonomiske evigheter unna de seks øvrige kvartfinalistene.

Real Madrid, Barcelona, Bayern München, Manchester City, Liverpool og Juventus er alle inne på «topp 10» på den siste inntektsoversikten til Deloitte, Roma er nummer 24, mens Sevilla ikke er å se blant de 30 øverste.

Men Sevilla slo ut laget som tjente aller mest . . .