Slik reagerer fotballverden på Solskjær-debuten: – Positiviteten er tilbake i Manchester United

FOTBALL 2018-12-22T19:59:34Z

(Cardiff – Manchester United 1–5) Ole Gunnar Solskjær får æren for å ha gitt Manchester United-spillerne spillegleden tilbake etter 5–1 over Cardiff i managerdebut.

Publisert: 22.12.18 20:59 Oppdatert: 22.12.18 21:30

– Positiviteten er tilbake i Manchester United , en bemerkelsesverdig managerdebut, slår Samuel Luckhurst, som skriver om Manchester United for Manchester Evening News, fast på Twitter .

Etter kampen feiret Solskjær sammen med spillerne og knyttet nevene til supporterne som sang navnet hans gjennom store deler av lørdagens kamp.

– Solskjær er et managergeni, var Gary Linekers analyse etter første omgang.

Det var første gang siden 2013, Sir Alex Fergusons siste kamp, at Manchester United scoret fem mål i en og samme ligakamp.

Det får Solskjær mye av æren for, blant annet av sine gamle lagkamerat Peter Schmeichel:

– Skarpere, mer sultne, ivrigere og mer frihet. United-spillerne flytter ballen kjappere og har tydelig respondert bra på Solskjærs offensive ideer. Håndbrekket av, oppsummerer den erfarne journalisten Henry Winter på Twitter .

– Det er det levende beviset på Askeladden, det her, sa Nils Johan Semb, Solskjærs gamle landslagstrener, i TV2s studio, etter en seier hvor spillerne kopierte managerens feiring fra 1999.

– Hent han permanent!

Tidligere Premier League -spiller og nåværende Match of the Day-ekspert Jermaine Jenas, mener at United allerede nå burde utløse opsjonen på å hente Solskjær permanent.

– Briljant av Solskjær! United, signer ham på en langtidskontrakt akkurat nå, skriver han på Twitter , etterfulgt av en rekke utropstegn.

Tidligere Manchester United-back Rafael skriver på samme tjeneste at det er lenge siden han har sett laget score fem mål. Som jo er helt korrekt.