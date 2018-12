OPPDATERT: Øyvind Alsaker. Foto: Odin Jæger

Alsakers dom over Solskjærs pressekonferanse: – Han sa det folk vil høre

FOTBALL 2018-12-21T12:11:30Z

MANCHESTER/OSLO (VG) TV 2s Premier League-kommentator Øyvind Alskaer gir Ole Gunnar Solskjær (45) ros etter at sistnevnte møtte pressen for første gang som Manchester United-manager.

Publisert: 21.12.18 13:11 Oppdatert: 21.12.18 14:23

– Det var fokus på spilleglede, at United er det beste laget, at de har de beste spillerne og er laget som har vunnet mest. Det hele en kontrast til det som har vært. Dessuten kom det en hyllest til Alex Ferguson og andre ting som faller i god jord. Han sa det folk vil høre. Ikke noe kritikk av Solskjær for det, men det var nok helt klart bevisst og smart, sier TV 2-kommentator Øyvind Alsaker til NTB.

Høydepunkter fra 45-åringens første pressekonferanse som Manchester United-manager kan du se her:

– Han hadde også fokus på å gjøre det forgjengeren José Mourinho ikke lyktes med. Nå har han muligheten til å utrette noe med et relativt lett juleprogram. Vinner han halvparten av kampene resten av sesongen, så har han lyktes, sier Alsaker til nyhetsbyrået.

Noe av det Solskjær erkjente under sitt første møte med pressen, var at han drømmer om å sitte som Manchester United-manager på permanent basis. Som kjent er Solskjær hyret inn på midlertidig basis. Etter planen skal han tilbake til Molde når Uniteds sesong er over.

Utgangspunktet der er ved endt Premier League-slutt i mai, men det er verdt å bemerke seg at Champions League-finalen spilles 1. juni.

– Jeg drømmer om å være her lenger. Hvis ikke hadde jeg ikke vært rettferdig med meg selv. Jeg hadde et perfekt liv hjemme, men så fikk jeg denne muligheten, sier Solskjær.

– Jobben min er å gjøre det så godt jeg kan de seks neste månedene. Jeg forstår at det er så mange managere som vil hjelpe denne klubben. Jeg er en av dem, men vi har ikke snakket om det, fortsetter han.

Det tror Cardiff-manager Neil Warnock at kan skje.

– Absolutt. Hvis han får en bra rekke, kommer de til å bli fristet. Han har noen fantastiske spillere på laget, og jeg er sikker på at han er glad for å gå inn i garderoben i morgen.

Det sier han ifølge BBC. Det er nettopp de to klubbene som møtes i Ole Gunnar Solskjærs første kamp som Manchester United-manager. Solskjær reiser til Wales for å møte gamleklubben lørdag klokken 18.30.

– Klubben trengte noen som hadde vært der før. Han er en helt der, en legende. Jeg trodde egentlig at Steve Bruce hadde en sjanse, eller Ryan Giggs. Men han (Solskjær) er en bra fyr. Han kommer til å holde fortet, fortsetter Warnock ifølge den britiske kanalen.

Manchester United trenger noen som kan holde fortet, i hvert fall ifølge klubblegende Roy Keane.

– Det er helt utrolig hvor langt bak Manchester City og Liverpool laget har havnet med tanke på prestasjoner det siste året. Jeg tror alle skjønte det kom til å bli vanskelig etter Alex Ferguson forlot, men jeg tror ingen tenkte at det skulle være 19 poeng opp til City forrige sesong. Og nå ser det ut som om det kan bli flere, sier han på BBC Radio 5.