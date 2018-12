PASS OPP: Ståle Solbakken, her fra 2016, mener Manchester City er for suverene og tror laget går forbi Liverpool. Foto: Sjørup, Thomas / str

Solbakken tror ikke på Liverpool-gull: – City kommer til å vinne ligaen

FC København-trener Ståle Solbakken er selv Liverpool-fan, men har svært liten tro på at Liverpool fortsatt er på topp når Premier League er over i mai. Men to andre fotballkjennere VG har snakket med, mener Merseyside-klubben kan holde hele veien inn.

– Jeg tror det var veldig bra for Premier League at City gikk på en smell. Hadde City vunnet borte mot Chelsea... Nei, jeg tror det var veldig bra for ligaen.

Roser Guardiola

Det sier Ståle Solbakken etter å ha sett Chelsea bli herjet med i én omgang for så å slå tilbake og vinne mot Manchester City. 2-0 i målprotokollen der betyr at City ikke lenger er ubeseiret - og samtidig at ubeseirede Liverpool er ny Premier League-leder.

Et par timer tidligere herjet Mohamed Salah med Bournemouth:

– Kan det holde?

– Nei. City er fortsatt store favoritter og kommer til å vinne ligaen, er Liverpool-fan Solbakkens kontante spådom.

– Det er antageligvis City og Liverpool som er nummer én og to til slutt, men jeg mener City er en klarere ener enn Liverpool er en klar toer, utdyper han, og minner om at City har spilt borte mot sine nærmeste rivaler (2-0-seier mot Arsenal, 0-0 mot Liverpool, 1-0-seier mot Tottenham og 0-2-tap mot Chelsea).

Solbakken er full av lovord om sin trenerkollega Pep Guardiola, og mener spanjolen har gjort forrige sesongs suverene ligavinner enda bedre.

– Jeg synes de bygger på laget hele tid. Guardiola jobber med vanskelige ting; avstandene i laget, arbeidet defensivt og det ambisiøse angrepsspillet. De er så solide tvers gjennom, sier Solbakken.

Solbakken tror ikke City-tapet, som skjedde på følgende vis, er en trend som kommer til å vare:

L’pool-supporter: City favoritt

Heller ikke Liverpool.no -redaktør Torbjørn Flatin tør juble altfor høyt. På tross av at Liverpool nå leder ligaen med ett poeng etter 16 kamper, holder han de lyseblåkledde fra Manchester som favoritt.

– Er ikke det litt defensivt som Liverpool-supporter?

– Jo, kanskje, men jeg føler City er veldig sterke. Liverpool har hatt en fantastisk sesong og satt klubbrekord på klubbrekord, men likevel har vi blitt vant til å måtte se opp til City. Vi tør ikke ta helt av her, sier Flatin til VG.

Det er imidlertid ikke ensbetydende med at han ikke har tro på ligagull.

– Før sesongstart mente jeg det var realistisk at Liverpool var med å kjempe i toppen, og det har laget bekreftet. Liverpool har begynt å ligne på et mesterlag igjen, sier Flatin.

Tror prioritering kan avgjøre

Han får støtte av to fotballkjennere VG har snakket med.

Øyvind Alsaker, som kommenterte Chelsea mot City for TV 2, svarer «ja, det kan de» på spørsmål om Liverpool kan stå løpet ut, men holder fortsatt Manchester City som favoritt.

– Liverpool må fortsette å vinne kamper, rett og slett. De må holde et vanvittig nivå på resultatene sine, slik som nå, der de for eksempel bare har sluppet inn seks på 16 kamper. Det er formidabelt og en nøkkel, sier Alsaker, men minner på:

– Neste helg er det Liverpool mot Manchester United. Allerede da kan Liverpool miste ligaledelsen. Og den 3. januar drar Liverpool til Etihad. Da får vi nok enda tydeligere svar.

Aftenpostens Lars Tjærnås kaller kampen om ligagullet for «helt åpent».

– City har høyest toppnivå, mens Liverpool har høyest bunnivå. Og det er bunnivået som vinner titler. Liverpool har soliditeten til å vinne, men City har det spektakulære i seg. Samtidig tror jeg City har Champions League som prioritet én, mens Liverpool har ligaen som nummer én. Det kan bli avgjørende.