Piatek vekker oppsikt: – Imponerer mer enn Ronaldo

Selv om kun ett poeng skiller byrivalene på tabellen, kunne forskjellene knapt vært større mellom AC Milan og Inter før søndagens følelsesladde derby.

Publisert: 17.03.19 10:14







– En sesongdefinerende kamp for begge. Inter så ut som et veldig bra lag i høst, men så sluttet de å produsere sjanser og gikk inn i en vinterdvale og fikk Icardi-rotet på toppen av dette. Milan har på sin side veldig mange unge og spennende spillere, og er i helt fantastisk form, oppsummerer Even Braastad.

Han er halvparten i duoen bak den Serie A-fikserte podcasten «Støvelball», og skal også kommentere søndagens derby på Strive. VG+ sender også kampen i samarbeid med rettighetshaveren.

De siste ukene har det vært mye snakk om Mauro Icardi. Han er blitt strippet for kapteinsbindet, han er satt utenfor troppen og det blir etter alle solemerker Lautaro Martinez som leder Inters angrep søndag kveld. Dermed får vi trolig ikke en reprise av høstens dramatikk:

I stedet er det en annen superspiss som er på italienernes lepper før «Il Derby della Madonnina». Krzysztof Piątek har vært en åpenbaring hele denne sesongen og er med sine 19 seriemål likt med Cristiano Ronaldo og bare ett bak toppscorer Fabio Quagliarella.

– Han er besatt av å score mål, det er ekstremt imponerende. Og med tanke på at han har spilt halve sesongen i et svakt Genoa-lag, er det mer imponerende av ham å score 19 mål i serien enn det er av Ronaldo, mener Braastad.

Ronaldo imponerte noen i midtuken han også:

Ett lag skiller Milan og Inter til førstnevntes favør, etter at de virkelig har funnet formen med fem seire på rad og vil med seier ta et syvmilssteg mot en retur til Champions League - etter fem år utenfor det gode selskap.

– Milan har en veldig god og ung gjeng med spillere nå. Det kan bli en gylden generasjon, mener Braastad.

Første steg på veien bli å vinne derbyet for første gang i serien siden 2016. Kampen ser du på VG+, i samarbeid med Strive.

VGs tips: Milan vinner

Tanken på et tap er bortimot uutholdelig for klubbenes respektive supportere.

Milan har åpenbart levert best i 2019. Inter står med 3-2-3 på sine åtte seriekamper hittil i 2019. Dro til med 2-0 hjemme over SPAL senest. Men røk skuffende nok ut av Europa League hjemme for Eintracht Frankfurt torsdag kveld (0-1).

Mye taler for Milan. Vi spiller «hjemmeseier» til 2,40 i odds.

