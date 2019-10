MÅLSNIK: Serge Gnabry setter inn 1–0 for Tyskland. Keeper Augustin Marchesin er sjanseløs. Foto: Martin Meissner / AP

Tyskland sprakk etter drømmestart mot Argentina

(Tyskland – Argentina 2–2) Tyskland imponerte selv uten en eneste verdensmester i startoppstillingen – for første gang siden gull-finalen i 2014 – men rotet bort seieren mot Argentina.

Nå nettopp







Fem minutter før slutt utlignet innbytter og debutant Lucas Ocampos til 2–2. En annen innbytter – Lucas Alario (Bayer Leverkusen) – headet inn 1–2 etter fire minutter på banen. Dermed klarte Argentina å snu matchen som Tyskland som de til de grader kjørte i 1. omgang.

Og til tross for «bare uavgjort». Kanskje har tyskerne funnet en ny «Der Bomber» på topp. Serge Gnarbry – Bayern Münchens nye stjerne – imponerte i hvert fall voldsomt med scoring og målgivende. 1–0 var et kunstverk. Omringet av fire argentinere løftet han ballen i mål etter 15 minutter

Det var Gnabrys femte fulltreffere på de fire siste landskampene. I EM-kvalifiseringen – hvor tyskerne leder sin gruppe (møter Estland lørdag) – har han scoret totalt fem. Det minner litt om spisslegenden Gerd Müller. Men det må tillegges at han var i særklasse målfarlig med 68 landslagsmål på 66 kamper i tidsrommet 1966 – 1974.

Det var et møte mellom to giganter – som har møtt hverandre i tre VM-finaler (1986, 1990 og 2014) – i regnværet Dortmund onsdag kveld. Og det første faktisk på fem år. Tyskland vant som kjent VM-finalen mot Argentina i Rio (Mario Götze matchvinner). Argentina fikk et lite plaster på såret da de slo Tyskland 4–2 (ledet 4–0) i en treningskamp noen måneder etterpå.

Men uten Lionel Messi (hjemme i Barcelona) var søramerikanerne usedvanlig slappe i startfasen av treningskampen. Gnabry utgjorde en trussel hver gang han hadde ballen. I tillegg var Lukas Klostermann meget dyktig når han gikk offensivt til verks. De to gangene han ga bånn gass – som om han kjørte på Autobahn – scoret Tyskland.

Høyrebacken fra RB Leipzig hadde målgivende til Gnabry. Og han leverte spill i verdensklasse da han hadde regien på 2–0. Gnabry fant Kai Havertz (Bayer Leverkusen) som enkelt bredsidet inn sitt første landslagsmål.

Landslagstrener Jogi Löw uttrykte bekymring før Argentina-matchen. Skadelisten var lenger enn lengst. Han ble tvunget til å slippe til debutanter. Men kanskje viktigst av alt; sjefen for «Die Mannschaft» mønstret en startoppstilling uten noen av verdensmesterne for første gang siden VM-triumfen i Brasil.

Publisert: 09.10.19 kl. 22:38







Mer om