Suksessen kan bli hans fiende

WOLVERHAMPTON (VG) «Manchester United slår alltid tilbake», er Ole Gunnar Solskjærs mantra. Denne gangen stemte det dårlig.

Etter mirakelet i Paris er det blitt et par mareritt. 0–2 mot Arsenal ble fulgt av 1–2 mot Wolverhampton, og mon tro hva Solskjær egentlig tenker der han beseiret tusler rundt og takker fansen for hjelpen. Slått og slått ut. FA-cupen var det store tittelhåpet denne våren, nå er det bare Champions League som kan vinnes og den muligheten føles ikke veldig stor.

Det synges fremdeles om hvor godt det er at han er «ved rattet», igjen og igjen, så ofte at man nesten ikke hører det lenger, en konstant bakgrunnslyd ...

Men Solskjær har mistet styringen litt.

United leverte en ganske god kamp da det ble tap for Arsenal forrige helg, og den store kritikken uteble. Det gjør den ikke denne gangen. Som Manchester Evening News skrev før dette cupoppgjøret: «Det blir ikke lett å sukre et sjokktap for Wolves i FA-cupen.»

Det var heller ikke mye søtt over det United leverte på klassiske, kokende Molineux, selv om det skal understrekes at det ikke er veldig sjokkerende at Manchester United taper på bortebane mot Premier Leagues syvende beste lag, pengesterke, hardstatsende Wolves.

Men måten det skjedde på var litt skremmende. United hadde ingenting å by på. Solskjærs 19. kamp som sjef, den siste før en to ukers pause, endte som den overlegent verste.

Han så ikke så stresset ut der han stilte velvillig opp på bilder på utsiden av pressekonferanserommet, men på innsiden må han merke et økende press.

Første omgang var fattig på målsjanser, men rik på dueller. Wolverhampton lå, i kjent stil, med fem mann bak da United angrep, og Solskjærs lag greide aldri å utnytte rommet på flankene på midtbanen. Det gikk for tregt, var for statisk, United skapte i praksis ingenting og savnet fysikken til formsterke, skadede Romelu Lukaku.

Uniteds største sjanse var høye rop om en ny VAR-straffe, ganske lik den i Paris, men denne gangen ble handsen frikjent. Rett før pause kom isteden en kraftig advarsel da Diogo Jota kom helt alene og misbrukte en stor mulighet. Det skulle bare være begynnelsen.

Marcus Rashford skjøt utenfor fra skrått hold rett etter pause, men deretter overtok Wolverhampton, tøffere i duellene og friskere i beina. Hjemmelaget hadde vært farlig frempå flere ganger før João Moutinho fikk skjære inn fra venstre, fritt passere passive Lingard, Dalot og ikke minst Herrera, og i midten var Raúl Jiménez skarpere enn både Paul Pogba og Victor Lindelöf, målet kom etter en besluttsomhet United aldri viste frem denne kvelden.

Herrera ble tatt av, inn med Andreas Pereira, uten at det hjalp og det kunne man kanskje heller ikke forvente. Men han må kunne forvente at Paul Pogba står frem på en annen måte i så store kamper. Når United trenger å bli løftet, må Pogba bære enda tyngre.

Luke Shaw hadde vært god, som vanlig, men så rotet han det til også; først en elendig klarering, deretter lot han seg lure én mot én av Diogo Jota og en ny nådeløs avslutning. Wolves hadde full kontroll, kunne scoret flere ganger, mens Uniteds spillere så fysisk slitne ut. Rashfords redusering kom så sent at det kun var resultatkosmetikk.

For første gang møter Ole Gunnar Solskjær skikkelig motgang som United-sjef. Nå har han landslagspausen på å samle seg og troppene. Gary Neville har tippet at nordmøringen får managerjobben permanent i løpet av de to neste ukene, det virker ikke helt sannsynlig akkurat nå.

Men uansett hva som skjer eller ikke skjer rundt den faste jobben, både Solskjær og laget hans lever litt farlig foran sesongspurten.

Ingen kan ta fra manageren råsterke 14 seire på 19 kamper, et uvirkelig avansement i Champions League og et utrolig avansement i ligaen. Hans første tre måneder er og forblir en stor suksess.

Men fotballen er et rart og følelsesstyrt sted, der resultatene skriver historien, vinnerlagets trener nesten alltid står igjen som det taktiske geniet. At det ble gjort store forsvarsfeil denne gangen, hjelper for eksempel ikke. Dette var Ole Gunnar Solskjærs smell, og i en storklubb som Manchester United skal det ikke tapes så mange kamper før det knytter seg tvil til personen som leder laget.

Nå vil det garantert dras frem igjen at Solskjær var helt uerfaren på dette nivået da han ble hentet.

Uten resultater hjelper det ikke hvor ofte han smiler, det vet han bedre enn noen, og det paradoksale er at den enorme suksessen nesten kan ende opp med å bli hans fiende. Fallhøyden er blitt så stor, og det er en risiko for at hans vesle byggverk raser litt sammen mot slutten av sesongen.

Ingen krever seier over Barcelona i kvartfinalen i Champions League, men i ligaen er det plutselig krav, og han har altså skapt dem selv. En plass blant de fire best i ligaen var utopi da Solskjær overtok, men siden han har løftet laget så høyt på tabellen så raskt, vil det nå være en stor skuffelse om ikke United ender topp fire.

Han hadde en stor utfordring da han overtok, men den han har foran seg nå er kanskje enda større.

«Del én» av Solskjærs første halvår som United-sjef ble en kjempesuksess. Det vil kreves mye for at «del to» skal få det samme stempelet.