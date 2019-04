Dette er klubbene de norske FIFA-stjernene skal spille for

To av fire norske landslagsspillere i FIFA har signer for Vålerenga i «eSerien 2019», de to andre har signert for henholdsvis Ranheim og Brann. Odd satser på at YouTuberen Sander Austad Dale (21) skal gjøre FIFA-suksess.

Nå nettopp







– Jeg er topp tre i Norge. For meg er dette helt sykt, og jeg forventet aldri at det skulle bli så stort, sier Arkan Resul til VG.

Se lanseringen av eSerien og intervjuer med spillerne fra Ranheim, Vålerenga og Odd i videovinduet øverst.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

22-åringen signerte tidligere for Vålerenga. Han skal dermed representere Oslo-klubben i nyopprettede «eSerien» – der 18 norske fotballklubber deltar.

Han får med seg landslagskollega Magnus Myhrhaug Kristiansen, og sammen var de svært delaktige da Norge slo Frankrike 3–2 i landslagets aller første FIFA-kamp i desember.

Lagene Vålerenga: Magnus Myhrhaug Kristiansen, Arkan Resul

Lillestrøm: Martin Ottinsen Thuve, Martin Andre Larsen

Ranheim: Sondre Pedersen Voktor, Johan Færaas

Brann: Anders Rasmussen, Erland Lie Bjørneberg

Strømsgodset: Andreas Bakken, Dennis Sjaavaag, Jørgen Haugeland

Kongsvinger: Daniel Lysgård, Aidin Afsari, Christian Grøset

Stabæk: Elias Andreassen Thøgersen, Andreas Høyden

Kristiansund: Magnus Hendseth, Sindre Ohrstrand

Odd: Sander Austad Dale, Thomas Henningsen

Sarpsborg 08: Håvard Hoel Pausrud, Cato Jenssen

Tromsø: Eemeli Simpanen, Tobias Testad

Viking: Chris-Andre Skogland, Henrik Bjørøen

Sandnes Ulf: Aleksander Klubben, Runar Eide

Ham-Kam: Sindre Løseth, Jørgen Fallet Brobakken

Mjøndalen: Martin Landstad Pedersen, Alexander Hildre

Raufoss: Jusup Shakaaabiev, Lars Olsen

Nest-Sotra: Joachim Berntsen, Jørgen Andre Thorsen

Start: Georg Sautoglo, Kasper Hornnes Vis mer vg-expand-down

les også Satser tungt på «eSerien 2019» – 18 norske klubber med i FIFA-turnering

PRESENTERTE «ESERIEN 2019»: Harald Strømme (t.v.) fra Good Game, Sander Austad Dale (Odd), Arkan Resul (Vålerenga), Tine Austvoll Jensen i Discoverey og Leif Øverland i Norsk Toppfotball presenterte «eSerien 2019» på Ullevaal stadion. Foto: Per Opsahl Foto: Per Opsahl

Vålerenga favoritter

Med to landslagsspillere blir også Vålerenga en av de største favorittene i vårsesongen. eSerien starter 9.april og da møter lagene fordelt i fire grupper hverandre tre ganger. De to beste i hver gruppe tar seg videre til sluttspill som da vil ende opp i en finale. Vinneren får med seg såkalte «Global series points» som er poeng til verdensrankingen. 250.000 norske kroner vil også bli fordelt på de som ender på topp 4.

– Dersom vi kommer til sluttspillet, så er jeg ganske sikker på at vi kan vinne hele greia. Jeg håper i alle fall det, men i FIFA kan alt skje, sier Resul.

Se mer om «eSerien» her.

les også Fire landslagsdebutanter i en ny æra for NFF: – Man er selvfølgelig nervøs

Selv har han satset tungt på FIFA de siste årene, og nå spiller han 30–35 timer i uken. I tillegg spiller han litt Apex Legends for å koble av, og jobber 20 prosents stilling på Meny i Sandvika ved siden av spillingen.

– Jeg tjener greit på dette, og har signert en kontrakt ut året, sier Resul.

YouTube-kjendis og skadd spiller

I Odd er det Youtube-profilen Sander Austad Dale som skal dra FIFA-lasset. Han er for mange kjent som «Randulle», og har nå 137.000 faste følgere på YouTube. Han får med seg Thomas Henningsen som lagkamerat. Han har en litt spesiell historie i veien sin til Odd-drakten.

– Jeg røk korsbåndet mitt som spiller, og siden det har det blitt mye FIFA på meg, sier Henningsen som hans lagkamerat Dale trekker frem som en uslepen diamant.

– Han er en meget god spiller som kommer til å overraske veldig mange. Jeg er glad for å ha fått ham med meg på laget, smiler «Randulle».

Hva er E-sport? E-sport, forkortet fra elektronisk sport, er en form for konkurransespilling som foregår på et profesjonelt nivå.

E-sport er med andre ord ikke det samme som «gaming», da e-sport utøvere konkurrerer på et langt høyere nivå enn ordinære hobby-spillere.

E-sport har på samme måte som vanlig sport flere forskjellige «sporter», som inkluderer alt fra skytespill som Counter-Strike: GO, til MOBA-spill som League of Legends eller kortspill som Hearthstone. Vis mer vg-expand-down

Han har signert en treårskontrakt med favorittklubben fra hjembyen, og selv om han nå er bosatt i Oslo blir det mange turer til Skien denne sesongen.

– Jeg kjenner klubben og spillerne godt, og gleder meg til å utvikle samarbeidet, sier Dale fornøyd.

Ved siden av FIFA-satsingen er han YouTuber på heltid.

les også Eliteserien Fantasy tilbake: – Det blir vanskeligere enn før

E-fotballens Ødegaard?

Rosenborg har valgt å ikke stille med lag, og trønderen Voktor var ikke i tvil da Ranheim tok kontakt for å høre om han ville representere klubben i «eSerien 2019».

– Det å kunne leve av å spille FIFA er den ultimate guttedrømmene for meg, dette er et steg på vegen. Det blir spennende å få kunne konkurrere på en større scene med de største lagene, mener landslagsspilleren.

– Akkurat nå er nok drømmen å kunne bli Norges svar på Martin Ødegaard i e-fotball. Jeg vil rangere hele det norske landslaget som veldig gode og jevne. Rivalen min er nok Arkan Resul. Vi øver mye sammen og det er jevne kamper hele tiden. Med opplegget vi nå får i Ranheim, er jeg sikker på at jeg kan ta store steg, sier Sondre Pedersen Voktor.

Publisert: 02.04.19 kl. 15:11