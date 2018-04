VM-MASKOT: Manesje-plassen ved Kreml i Moskva preges nå av dette bildet av VM-maskoten Zabivaka. «Zabivaka» hentyder på den «den som scorer mål». Foto: MLADEN ANTONOV / AFP

Vil ha eget moral-politi til fotball-VM - mot tiggere og prostituerte

Publisert: 17.04.18 10:29 Oppdatert: 17.04.18 10:40

En russisk politiker foreslår nå at det skal være et eget moral-politi under fotball-VM til sommeren.

Vitalij Milonov (44) representerer Putins parti Forente Russland , og også tidligere kjent for å være «moralens vokter».

Politikeren mener at en slik gruppe innen politiet kan være sentrale i «kampen mot profesjonelle tiggere, mot lommetyver og andre asosiale elementer, som de som er involvert i prostitusjon», ifølge sports.ru.

– En vellykket gjennomføring av VM vil være viktig og nøkkelen til Russlands omdømme rundt i verden. For en effektiv kamp mot umoralske fenomener, er det nødvendig å tiltrekke seg ideologiske krigere - sanne patrioter, som strengt følger loven, kulturen og tradisjonene, sier Vitalij Milonov. Han skal ta opp saken med innenriksministeren neste uke.

Milonov er mannen som i 2013 sa at homofile idrettsutøvere kunne arresteres for å fremme homofili blant mindreårige under OL i Sotsji.

Han ble også kjent da to kvinner - som en protest mot den anti-homofile politikken i Russland - tok bilde av seg selv mens de kysset på en flytur mellom Moskva og St. Petersburg. I bakgrunnen så vi en sovende Milonov, som ante «fred og ingen fare». Bildet spredte seg siden som ild i tørt gress på internett, etter at en av kvinnene, Ksenija Infinity, postet det på flere sosiale medier.

De to lesbiske aktivistene oppdaget at de satt på raden foran den russiske politikeren Vitaly Milonov, på et fly mellom Moskva og St. Petersburg.

Den homofile britiske skuespilleren Stephen Fry har vært på besøk på Milonovs kontor for å argumentere mot en annen homo-politikken enn det Duma-representanten står for.

Samtidig melder innenriksministeriet i Moskva nå at de planlegger å sjekke frivillige til VM med tanke på deltakelse i terrorgrupper og ekstremistiske organisasjoner.

– Vi vil sjekke alle frivillige for deltakelse i terror- og ekstremistisk aktivitet, sa viseinnenriksminister Igor Zubov på et sikkerhetsseminar i Moskva denne uken, melder nyhetsbyrået Interfax.

Det har på 2000-tallet vært en rekke terroraksjoner på russisk jord, og russisk etterretning er særlig redd for at hjemkommende IS-medlemmer kan komme til å stelle i stand trøbbel under fotball-VM. Den siste terroraksjonen i Russland var metro-bomben i St. Petersburg for temmelig nøyaktig ett år siden. 15 mennesker omkom og 45 ble skadet i angrepet, som ble utført mellom to metro-stasjoner i St. Petersburg.

