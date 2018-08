Vil ha revansje etter Håland-mareritt: – Det var veldig flaut

BERGEN/MOLDE (VG) Erling Braut Håland (18) scoret fire mål på under 20 minutter sist han møtte Brann. Det skjer ikke igjen, skal vi tro laget fra Bergen.

Red Bull Salzburg-aktuelle Erling Braut Håland er Eliteseriens heteste salgsobjekt, men Brann-keeper Samuel Sahin-Radlinger (25) håper ikke unggutten blir solgt før møtet mellom Molde og Brann på søndag.

– Jeg håper han spiller og ikke scorer, sier han og ler.

Om han scorer, gjenstår å se. Men Braut Håland er i hvert fall med i kamptroppen. Det bekreftet Ole Gunnar Solskjær overfor Romsdals Budstikke lørdag kveld.

Som sisteskanse måtte Sahin-Radlinger se Håland sette ballen bak ham fire ganger på under 20 minutter da lagene møttes i Bergen i juli. Det ønsker den østerrikske keeperen, og resten av Brann-laget revansje for.

– Det var galskap. Det kan ikke skje igjen og det skal ikke skje igjen. Jeg tror aldri jeg har sluppet inn fire mål på 20 minutter før. Det var første gang, og det var veldig flaut. Men jeg vil ikke snakke om det som har vært, kampen til helgen er helt ny. Vi er i god form nå og jeg har en god følelse, sier keeperen som er på lån fra Hannover.

En grusom affære

Kristoffer Barmen gjorde comeback etter skade da Brann slo Start 4–1 og tok tabelltoppen tilbake fra Rosenborg, og var derfor ikke med på 4-0-tapet mot Molde, men han så oppgjøret fra tribunen.

– Det var en grusom affære. Å tape 4-0 hjemme når man ikke har tapt hele sesongen, det er tungt. Men kanskje var det greit at vi gikk skikkelig på trynet når vi først skulle ryke, sier han, og bekrefter at nakkeskaden han har slitt med føles bra etter comebacket.

– Kampen mot Molde var litt rar, for i starten følte jeg egentlig at vi kom til å gjøre en god kamp, men så fikk de fire mål på rappen der. Og da var kampen ødelagt. Men vi skal vise at det ikke er sånn til helgen, sier Fredrik Haugen.

– Vi ble ikke overkjørt

Trener Lars Arne Nilsen har troen på et annerledes oppgjør mot Molde denne gangen, men vil ikke gå med på at det var så stygt sist som resultatet skulle tilsi.

– Vi ble ikke overkjørt. De scoret på alle sjansene sine. Det er sånne kamper som av og til kommer. Det er den eneste kampen vi har tapt. Molde var effektive først og fremst, men det var en mye jevnere kamp enn resultatet tilsier, sier han.

– Det var en «one in a million»-kamp hvor vi traff på alt; laguttak, taktikk, Erling var god. Det blir nok en litt annen type fotballkamp nå som det er hjemme, lyder Molde-trener Ole Gunnar Solskjærs «recap» av Branns eneste tap i år.

Lars Arne Nilsen bryr seg lite om unggutten spiller eller ei.

– Det går helt fint. Vi skal håndtere han bedre denne gangen, både tror og håper jeg. Han er en veldig god spiss, men jeg håper vi ikke gir han like mye rom som sist.

Tror ikke spill i Europa vil påvirke medaljekampen

At Molde, Rosenborg og Sarpsborg 08 fortsatt er med i Europa-cupen tror han ikke vil påvirke medaljekampen noe særlig.

– Både Rosenborg og Molde har veldig stor bredde i stallen, og er godt skodd for det som skjer utover høsten. Jeg tror det er bra for store tropper å ha mange kamper.

Bredden i Brann-laget er ikke like stor, og Nilsen sier det fort kan skje mer på overgangsmarkedet i Bergen.

– Det kan godt hende det skjer noe både inn og ut. Sånn er fotballen. Når vi leder er spillerne våre ofte attraktive, og det er jo bra. Vi skal være en klubb som selger. Vi er i den situasjonen vi er. Vi har ikke mulighet til å ha de troppene som Molde og Rosenborg har akkurat nå. Men vi har en god førsteellever og hvis vi unngår skader eller karantener så kan vi henge med.